Galeriis Positiiv saab näha Frederik Klanbergi näitust "Põrand oli laava"

Alates 11.oktoobrist on galeriis Positiiv avatud noorema põlvkonna fotokunstniku Frederik Klanbergi näitus "Põrand oli laava", kus vaatluse all on postsovetlik ruum ning kuidas poliitilised sündmused mõjutavad inimesi isiklikul tasandil.

Eestis sündinud ja 10-aastaselt välismaal elama hakanud kunstnik on üles otsinud lapsepõlvest tuttavad Eestis asuvad militaarobjektid ja punkrid ning kutsub vaatajaid mõtisklema minevikust ja olevikust läbi iseenda kogemuse.

"On väga huvitav, kuidas erinevates riikides või rahvaste hulgas tekivad teatud kollektiivsed mälestused ja arusaamad sellest, mis on toimunud enne meid. Fraas "ajaloo õppetunnid" häirib mind, sest ajalugu ise ei õpeta meile midagi, isegi kui me teame, mis ajaloos juhtus," on Klanberg intervjuus Positiivile (43/2020) rääkinud.

Klanberg arvab, et kui keskkooli ajalootunnis midagi Nõukogude Liidust õpitakse või kui vanaemad-vanaisad suguvõsa kokkutulekul natuke vene aja müüte räägivad, ei ole kuigi piisav, et selle alusel praegu midagi teistmoodi otsustada: "Et minevikus juhtunu põhjal järeldusi teha või otsustada, kuidas tulevikus kõige parem oleks, peaks ajaloo õppimine ja kriitiline analüüsimine olema meie elu pidev osa."

Frederik Klanberg lõpetas 2021. aasta kevadel Haagi kuningliku kunstiakadeemia (KABK) fotograafia eriala bakalaureuse kraadiga. Ta on osalenud näitustel alates 2019. aastast. Käesoleva aasta suvel oli fotokunstnikul näitus "Ich bin ein Berliner" Fotomuuseumis.

Näitus on avatud 29. oktoobrini.