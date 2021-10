Paul Kuimet avas Brüsselis näituse "Sidewalks and Desktops"

Eesti kunstnike residentuuriprogramm Brüsseli Wielsi kaasaegse kunsti keskuses jõudis kolmapäeval uue tähiseni. Avati 2018. aastal esimesena residentuuriprogrammis osalenud kunstniku Paul Kuimeti näitus "Sidewalks and Desktops". Väljapanekule tulid tema fotokollaažid, vaikelufilmi žanris video ning videoessee "Material Aspects". Viimane neist uurib Londoni Kristallpalee modernistlikku terase- ja klaasiarhitektuuri lätteid.

"Brüssel ja need teemad puudutavad 19. sajandi keskpaiga arhitektuuri, mis pärineb Inglismaalt ja vanast Euroopast, mis puudutab kasvuhoonete arhitektuuri ja kaudselt Kristallpaleed. Vana Euroopa keskmes olemine oli väga abiks. Ma olin selles keskkonnas, millest ma tahtsin kõnelda," rääkis Kuimet "Aktuaalsele kaamerale".

Samuti esitles Kuimet Wielsis monograafiat "Compositions with Passing Time". See võtab kokku ühe perioodi tema loomingus, mis on olnud tihedalt seotud arhitektuuriga ning puudutab meediumispetsiifilisi küsimusi.

"Arhitektuur, teatud konflikt loodusliku ja ehitatud keskkonna vahel ning küsimused ruumi, arhitektuuri ja objektide kujutamisest -- see võtab suuresti kokku just selle perioodi," selgitas Kuimet.

Wielsi residentuuri juhi Eva Gorsse sõnul pole programmi eesmärk eelkõige viljakus, kuid Kuimeti avaldatud loomingus kajastub aeg, mis ta Wielsis veetis.

"Kõik see võib kajastuda töödes, mida me siin näeme. Aga mulle meeldib mõelda, et see pärineb Pauli enda kunstnikuteekonnast. Et see pole otseselt seotud residentuuriga, aga sellega, et ta on töötanud pikka aega väga konkreetse lähenemisega. See on lihtsalt võimalus näidata seda Brüsseli publikule," selgitas Gorsse.