Produtsent filmi "Vee peal" esitamisest Oscaritele: see oli väga suur üllatus

Eesti esitab tänavu parima rahvusvahelise filmi Oscarile Peeter Simmi mängufilmi "Vee peal". Produtsent Marju Lepp tõdes, et kuigi film on head tagasisidet saanud, siis vaatajanumbrid on koroonaviiruse tõttu madalad.

Kuidas te selle uudise vastu võtsite? Kas oskasite seda üldse oodata?

Absoluutselt ei osanud oodata, see oli väga suur üllatus ausalt öeldes. Hea meel muidugi, mis siin ikka. Film on Eestis väga hästi vastu võetud, vaatamata sellele, et rahvas ei saa koroona tõttu väga palju kinos käia, aga tagasiside on ülimalt positiivne olnud nii kriitikutelt kui ka vaatajatelt.

See on tore, kui sa teed hingega filmi ja see läheb inimestele korda, siis mis veel saab suurem rõõm olla.

Külastatavusega jääte rahule?

Ei jää rahule, sest rahvas käib üldiselt väga vähe kinos. See film oleks võinud potentsiaalselt kuskil 100 000 vaatajat saada, aga praegu on ta kuskil 23 000 või 24 000 kandis. Seda on ikkagi vähe selle filmi kohta.

Külastatavusega pole rahul, aga ütlesite, et tagasiside on olnud hea. Mida see tagasiside on teile näidanud?

Inimesed saadavad sõnumeid ja kirjutavad, lisaks anname ka DVD välja. Viimasel ajal on DVD müük täiesti surnud olnud, aga DVD väljaandja ütles ise ja ütles, et see on üle pika aja film, millest tahaks plaadi välja anda.

Selles filmis on saanud kokku hea lugu ja head tegijad. Me leidsime Manfred Vainokiviga hea loo, siis liitusid Simm (režissöör Peeter Simm, toim.) ja väga hea kunstnik Eugen Tamberg. Operaatorina Manfred Vainokivi ja hüper-super näitlejate kooslus. Kõik pusletükid on kokku läinud ja välja tuli selline tore film, mulle endale väga meeldib.

Rääkides Oscaritest, siis mis nüüd edasi saama hakkab? Kas olete juba jõudnud mõelda, kuidas see Oscari-kampaania võib käia?

Ega ei ole jõudnud mõelda ausalt öeldes, aga peab küsima nõu nendelt, kes on varem selle tee läbi käinud.