Galerii. Efterklang andis Sõpruses täismajale kontserdi

Efterklangi üks liikmetest, bassimängija ja kaashelilooja Rasmus Stolberg rääkis vahetult enne laupäevast kontserdit intervjuus ERR kultuuriportaalile, et Tallinn on üks nende lemmiklinnasid, kus esineda ja viimasest kontserdist siin on möödas liiga palju aega.

"Meie jaoks on need olnud legendaarsed kontserdid, kus lava- ja publikuenergia jooksid kuidagi õigesti kokku."

Ta märkis ka, et praegusel ajal on nende kontserdid üllatavalt tantsitavad.

"Meie show'd on alati olnud üsna ekstravertsed, kuigi samal ajal on selles ka teatud tõsidus ja introvertsus. Laupäevane kontsert on suuresti tähistamine, et saame olla ühes ruumis ja oleme elus," sõnas Stolberg.

Efterklang on varem Tallinnas korduvalt esinenud, viimati kaheksa aastat tagasi Kadrioru lossi lilleaias. Vahepealse aja jooksul käis bänd Tallinnas mitu korda esinemas oma kõrvalprojekti Liimaga, kuhu lisaks Efterklangi liikmetele kuulub ka Soome muusik Tatu Rönkkö.