Renate Keerd: pealkirja suhtes tekib kindlus alles siis, kui teos on rohkem valmis

Endale juba omaselt lavastuse autor, lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja Renate Keerd palju vihjeid lavastuse kohta ei anna, et jätta poeesia iga vaataja enda avada. On vaid öeldud, et lavastus keskendub argireaalsuse eri tahkudele.

"Väike vihje võiks olla pealkiri. Aga pealkiri toimib kõige paremini kirjalikult. Aga noh pealkiri on "Lood"... lood, lood, lood," kirjeldas Keerd "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastus on Keerdil kolmas, kui pealkiri selgus alles esietenduse päeval. See ei ole eesmärk omaette nii teha, aga nii ta on, tunnistas ta.

"Lavastust luues ma tõmban võrdluse kirjutamisega. Ka näitekirjanik, kui ta kirjutab oma näidendi, kas selle pealkiri on kohe see? Mõnikord on, mõnikord ei ole," rääkis ta.

"Turunduslikus mõttes on pealkirja jah kohe vaja, aga ma olen nii tänulik teatritele, kes on võimaldanud seda teha nii, et pealkirja veel ei ole. Sest kui teos on rohkem valmis, on mul kindlus, mis on see õige."

Elise Metsanurk, Ekke Hekles, Martin Kork, Andreas Aadel ja Jan Ehrenberg teevad Keerdiga koostööd juba teist korda, esimene oli 2019. aasta lavakunstikooli diplomilavastus "Valgete vete sina".

"Protsess on läinud väga meeldivalt. Täiesti siiralt – väga meeldiv taaskohtumine. Mind on üldse elu jooksul õnnistatud toredate truppidega ja ka see trupp on imeline," märkis Keerd.