Näitleja Elina Purde uuest lavastusest: sündis midagi nii õiget

Purde sõnul on kunstikeskuses näitlemine ja lavastamine väljakutsuv nii trupile kui ka kunstikeskusele.

Hetkel on Kai kunstikeskuses üleval Gabriele Beveridge ja Marge Monko näitus "Suur teeskleja", mille keskel ka Purde lavastus toimuma hakkab. ""See kunst siin taga on väga õrn ja väärtuslik. Ma arvan, et meil on Eesti üks kõige kallimaid lavakujundusi," lisas lavastaja.

Kuigi etendus leiab aset juba olemasoleva kunsti keskel, ei puudu lavastuse juurest kunstnik. Kunstnik Nele Sooväli on loonud etenduse stsenograafia lähtuvalt kunstikeskuse näitusest. "Kui tuleb järgmine kunstinäitus, siis me paneme selle järgmise kunstinäituse sisse," lisas Purde ja sõnas, et sel juhul tuleb hakkama saada uute ja teistsuguste oludega.

Elina Purde sõnade kohaselt nõudis näidend "Kuuvalgus pärast keskööd" spetsiifilist ruumi, kuid see ei tohtinud meenutada teatrisaali.

"Kuuvalgus pärast keskööd" autor on Martin Dockery. Esimest korda juhtus Purde lavastust nägema Edinburghis, kus see kanti publikule ette konteineris. "Ma nägin seda seal ja see jäi kuklasse, sest see on väga ilus, väga õrn, väga valus." Lavastus jutustab loo kahest inimesest, kes kohtuvad pärast keskööd ühes hotellitoas. Purde sõnul on edasised sündmused segadust tekitavad.

Igast lavastusest ootab Purde midagi, mis teda puudutaks. Lavastaja loodab, et "Kuuvalgus pärast keskööd" suudab seda publikuga teha. Naine tõdes, et lavastuse läbimängus see tunne temal tekkis. "Sündis midagi nii õiget, et ma palvetan, et suudame seda säilitada esietenduseks ja sealt edasi."

Tegemist on Elina Purde viienda lavastusega, ent naisterahvas pole unustanud ka näitlemist. Hetkel võib Purdet näha Vene Teatri lavastuses "Viimane korrus".