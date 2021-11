Galerii: Rakvere teatris valmistutakse seikluslikuks jõululooks

Ühel lumisel jõululaupäeval läheb lepatriinu Tim külla oma sõbrale Miale, kes elab kuuse otsas. Sündmuste keerises satuvad nad aga täiesti võõrasse kohta – toaputukate juurde.

Lavastaja Urmas Lennuki sõnul leidsid nad kunstnik Kristjan Suitsuga karaktereid luues, et loos on peidus terve tänane Eesti ühiskond kõigi oma veidrustega. "Siin on omad ministrid, rändurid, targutajad, õpetajad ning emalikud ja isalikud tegelased. Mingil kujul on Lepatriinude jõulud nagu laste "Romeo ja Julia" lugu, kus kaks väikest lepatriinut jõuavad üksteisest hoolides ja üksteist hoides pärast seiklusi korteriputukate juures kodusesse metsa tagasi. Väga äratuntav elu ise, omade värvikate karakteritega," jutustas Lennuk.

Lavastuses mängivad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 14. lennu tudengid Saamuel Pilpak, Germo Toonikus, Maria Valk, Luisa Lõhmus, Theodor Tabor, Pirte Laura Lember, Erko Sild ja Johanna Vaiksoo.

Loo autor on Janno Põldma, lavastaja Urmas Lennuk, kunstnik Kristjan Suits, helilooja Kristjan Priks.

Esietendus 8. detsembril Rakvere teatri suures saalis. Lavastust mängitakse 21. detsembrini ainult Rakveres.