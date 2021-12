Teatritudengid toovad Rakvere teatris lavale "Lepatriinude jõulud"

Näitlejad mängivad lavastust kahes koosseisus, nõnda, et kõik näitlejad saavad olla erinevad tegelased. Lavale tulevad raamatust tuntud lepatriinud Tim ja Mia, kärbsed Pedro ja Salvadore, koerakirp Max ja mitmed teised, aga ka päkapikk Jussi ja Jõuluvana.

Loo lavastaja Urmas Lennuki sõnul on duubelkoosseis tudengite arengule kindlasti parem kui lihtsalt möödaminnes teha üht väikest rolli, voolida see filigraanselt valmis ning jääda ennast imetlema.

Noorte teatrinäitlejate elurõõm ja avastamistahe on üks selle lavastuse lisaväärtusi, usub ta.

"Mulle pööraselt meeldib, kuidas nad töötavad. Isegi kui hea lahendus on olemas, on nad valmis kohe uut otsima. See on kindlasti hea võimalus saada ka täiskasvanutel tuttavaks meie tulevaste näitlejatega," märkis Lennuk.

"Teatritudeng on meie teatrikindlustus. Kui teda oma pühendumisega ei oleks, siis sureks teater välja. Mitte küll homme, aga kunagi tulevikus kindlasti."

Lennuk tõdes, et lapsed on kõige nõudlikum publik üldse ja selles suhtes on see noorte näitlejate jaoks karmim eksam kui mistahes koolitöö.

"Kui sa suudad kõige nõudlikumale ja ausamale teatripublikule kohale jõuda, siis on näitleja sündinud. Ma ise armastan lastele teatrit teha just sellepärast, et siis saan ma ausa kriitika -- kas olen juba liiga vana, et maailma mõista ja lavastada või on mõned aastad veel jäänud," selgitas Lennuk.

Lavastuses mängivad Saamuel Pilpak, Germo Toonikus, Maria Valk, Luisa Lõhmus, Theodor Tabor, Pirte Laura Lember, Erko Sild ja Johanna Vaiksoo. 14. lennu kursuse juhendaja on Katariina Unt.

Loo autor on Janno Põldma, lavastaja Urmas Lennuk, kunstnik Kristjan Suits, helilooja Kristjan Priks.

Esietendus 8. detsembril Rakvere Teatri suures saalis, lavastust mängitakse 21. detsembrini vaid Rakveres.