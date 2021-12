Galerii: Rakvere teatris alustati proove Ibseni näidendiga "Rosmersholm"

Rosmersholm on rikas pärusmõis ja kogukonna tugisammas, kus ootavad ees pinevad valimised. Poliitiliste ja isiklike kirgede pingeväljas avatakse kaua suletud mälestuste väravad ja kibemagusa armastuse salalaekad.

"Ibseni kohta öeldakse, et ta on ikka väga tõsine autor, keda huvitavad ainult mõtted, mõtted ja mõtted. Et nii-öelda ajab haigutama, aga ei!" kinnitas lavastaja Peeter Raudsepp.

"Ibseni "Rosmersholm" on pesueht õudukasugemetega Skandinaavia kriminull, kus möllavad saladused, kuriteod ja tunded, tunded, tunded. Poliitiliste murrangute tuuled on jõudnud ka aadlik Rosmeri kotta. Konservatiivid ja radikaalid on üle maa teineteise vastu relvi haaramas. Samas, Rosmersholmi vesiveski ratas aina pöörleb oma saatusliku pöörlemist ning Rosmeri raamaturiiuli kõrvale on ilmunud tumedate silmadega ahvatlev naine, kelle käsi jookseb verd," avaldas lavastaja.

Üles astuvad Natali Väli, Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Märten Matsu, Eili Neuhaus, Kristo Kruusman.

Lavastaja Peeter Raudsepp, kunstnik Yana Khanikova, helilooja Malle Maltis, videokunstnik Kärt Petser, valguskunstnik Priidu Adlas, tõlkija Triin Tael, adaptsioon Duncan Macmillan.

"Rosmersholmi" on Eestis varem lavastatud kolmel korral – Vanemuises, Ugalas ja 1993. aastal Rakvere teatris.

Esietendus 4. märtsil Rakvere teatri suures saalis.