Galerii. Rakvere teatris esietendub tantsukunstilavastus "Ingel"

Koreograafid Renee Nõmmik ja Tiina Ollesk võtsid vastu väljakutse teha tantsulavastust sõnateatri näitlejatega, mis nõuab näitlejailt mõtte viimist mugavustsoonist mujale ning nuputamist, kuidas seda teiste vahenditega väljendada.

Selles lavastuses ei pea autorite sõnul otsima üht konkreetset inglit. Ingel on kujundlik. Töö käigus arutasid nad näitlejatega, millistes kunstiteostes on ingli kohalolu tajumise teemasid käsitletud ning millised on näitlejate isiklikud kokkupuuted olukordadega, kus tunnetatakse midagi tavatut või unustatut.

"Iga meie näitlejast tantsija lugu on väga isiklik. Meie leiame endale selle loo, mis meid kõnetab, mis meile pai teeb, mis haiget teeb, mida me saame välja elada. Ja publik leiab samamoodi – kindlasti ei jää siin keegi tühjade kätega ega tühjade mõtetega," märkis näitleja Jaune Kimmel.

"Me räägime lugu, mitte ei loe ainult "üks-kaks"".

Lavastajad on teinud enda sõnul kõik, et vaatajate mõtted liiguks sinna suunda, kuhu nemad on soovinud.

"Vaatajad võivad tõlgendada kõike omal moel. Aga see atmosfäär, idee ja tunnetus ongi see, mida me otsime. Ma usun, et nad saavad meist aru," märkis Nõmmik.

Lavale tulevad Grete Jürgenson, Jaune Kimmel, Ülle Lichtfeldt, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu ja Volli Käro. Kunstnik on Kalle Aasamäe, helilooja Valentin Siltšenko, valguskujundaja Roomet Villau.

"Ingel" esietendub Rakvere teatri väikses saalis reedel, 10. detsembril ning lavastust mängitakse 21. detsembrini ainult Rakveres.