Rakvere teatris esietendub Ibseni "Rosmersholm"

Kogukonna tugisammas Rosmersholm on hiljuti tragöödia üle elanud, kuid nüüd ootavad ees pinevad valimised. Poliitiliste murrangute tuuled on jõudnud aadlik Rosmeri rikkasse pärusmõisa. Konservatiivid ja radikaalid on üle maa teineteise vastu relvi haaramas.

Näidendi tegevus toimub 19. sajandi lõpus, kus naistel ei olnud hääleõigust. Naistel oli üleüldse väga vähe õigusi, kuna kõiki asju nii riigis, perekonnas kui kogukonnas ajasid suurte habemetega mehed.

Peeter Raudsepa sõnul ajendasid teda näidendit lavastama tendentsid, et Eestis on kõrgemal poliitilisel tasemel hakatud naiste kättevõidetud vabadusse kriitiliste mõtteavaldustega sekkuma.

"Küsitakse, kas naised ikka peaksid poliitikas aktiivselt osalema? Minnakse sinnamaani, et kommenteeritakse naispeaministri soengut või kleiti," ütles ta. Kõige olulisemat selles loos – naise positsiooni – ei saa 19. sajandi lõpust üksüheselt tänapäeva kanda. "Küll aga saame sellest välja lugeda kõikide vähemuste võitlust oma õiguste ja tegutsemisvabaduse eest," lisas Raudsepp.

Osades Natali Väli, Margus Grosnõi, Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Ülle Lichtfeldt, Märten Matsu, Eili Neuhaus, Kristo Kruusman.

Adaptsioon Duncan Macmillan, kunstnik Yana Khanikova, helilooja Malle Maltis, videokunstnik Kärt Petser, valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater), tõlkija Triin Tael.

"Rosmersholm" esietendub 4. märtsil Rakvere teatri suures saalis.