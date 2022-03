Selgusid teatri aastapreemiate nominendid

Teatriliigiülesed auhinnad

Žürii: Kerri Kotta (esimees), Luule Epner, Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Mae Kivilo, Kaja Kreitzberg, Alvar Loog, Eve Mutso-Oja, Marie Pullerits, Bert Raudsep, Oksana Tralla ja Keiu Virro.

Lavastajaauhind

Jette Loona Hermanis ja Johhan Rosenberg – "Eden Detail" (Kanuti Gildi SAAL).

Renate Keerd – "ÜLT" (Eesti Noorsooteater) ja "Lood" (Tartu Uus Teater).

Mari-Liis Lill – "Teises toas" (Eesti Noorsooteater).

Kertu Moppel – "Mefisto" (Eesti Draamateater).

Ivar Põllu – "Serafima + Bogdan" (Tartu Uus Teater).

Kunstnikuauhind

Lilja Blumenfeld – kujundus lavastustele "Niskamäe naised" (Teater Vanemuine) ja "Sume on öö" (Ugala Teater).

Liina Keevallik – lühiooperi "Laps ja lummutised" kunstnik-lavastaja (Rahvusooper Estonia).

Kairi Mändla ja Aet Ader – kujundus lavastusele "Mäletan / Ei mäleta" (Kanuti Gildi SAAL).

Kristiina Põllu – kujundus lavastusele "Serafima + Bogdan" (Tartu Uus Teater).

Laura Pählapuu – kujundus lavastusele "Teises toas" (Eesti Noorsooteater).

Sõnalavastuste auhinnad

Žürii: Kadi Herkül (esimees), Karin Allik, Kristiina Garancis, Mae Kivilo, Valle-Sten Maiste ja Keiu Virro.

Meespeaosatäitja auhind

Erki Laur – Markus lavastuses "Fundamentalist" (Von Krahli Teater ja EMTA lavakunstikool).

Priit Loog – Raimond Uusküla lavastuses "Serafima + Bogdan" (Tartu Uus Teater).

Sander Roosimägi – Aksel Vinding lavastuses "Muusikale" (Tallinna Linnateater), Konrad lavastuses "Haige mäger" (Kinoteater ja Tartu Uus Teater), Joonatan lavastuses "Kadunud kodu" (Saueaugu Teatritalu), Brent lavastuses "Teises toas" ning osatäitmine lavastuses "ÜLT" (mõlemad Eesti Noorsooteater).

Agur Seim – Paul lavastuses "Petserimaa igatsus" (Taarka Pärimusteater).

Juhan Ulfsak – Hendrik Höfgen lavastuses "Mefisto" (Eesti Draamateater).

Naispeaosatäitja auhind

Triin Lepik – Juula lavastuses "Põrgupõhja uus Wanapagan" (Endla Teater).

Terje Pennie – Anne lavastuses "Ema", Tiina Villmann jt lavastuses "Kui sa tuled, too mul lilli" ning Adelheid lavastuses "Leskede kadunud maailm" (kõik Ugala Teater).

Liisa Saaremäel – Heidi lavastuses "Fundamentalist" (Von Krahli Teater ja EMTA lavakunstikool).

Külliki Saldre – Loviisa lavastuses "Niskamäe naised" (Teater Vanemuine).

Evelin Võigemast – Marianne lavastuses "Stseenid ühest abielust" (Skene Katus Kunstile).

Meeskõrvalosatäitja auhind

Ekke Hekles – osatäitmine lavastuses "Lood" (Tartu Uus Teater).

Dmitri Kordas – Azazello lavastuses "Meister ja Margarita" (Vene Teater).

Alo Kõrve – Treener lavastuses "Ujuja" (Skene Katus Kunstile) ja Bror Skoog lavastuses "Muusikale" (Tallinna Linnateater).

Martin Mill – Dominik Bäng lavastuses "Bäng" (Nargenfestival ja Kinoteater).

Uku Uusberg – Daniel lavastuses "Ujuja" (Skene Katus Kunstile).

Naiskõrvalosatäitja auhind

Hele Kõrve – Ase Vinding lavastuses "Muusikale" (Tallinna Linnateater).

Anu Lamp – Ara lavastuses "Balti tragöödia" (Tallinna Linnateater).

Carmen Mikiver – Linda lavastuses "Pimevalge" ja Olga lavastuses "Kolm õde" (mõlemad Endla Teater).

Laura Peterson – Juliette lavastuses "Kuningas sureb" (Theatrum).

Lee Trei – Elin ja Merilyn lavastuses "Teises toas" (Eesti Noorsooteater).

Eriauhind

Liis Aedmaa ja Laura Kalle ning Mari-Liis Lill ja Priit Põldma – "Kui sa tuled, too mul lilli" (Ugala Teater) ning "Teises toas" (Eesti Noorsooteater): lähisuhtevägivalla dokumentaalne, süvitsiminev ja puudutav käsitlus.

Priit Põldma, Ringo Ramul ja lavastusmeeskond – ühe ajalooetapi põnev dramaturgiline töötlus ning säravalt hoogne ansamblimäng lavastuses "Haige mäger" (Kinoteater ja Tartu Uus Teater).

Theodor Teppo ja Sander Roosimägi – tundlik ja musikaalne üheshingamine lavastuses "Muusikale" (Tallinna Linnateater).

Taago Tubin, Tarmo Tagamets ja lavastusmeeskond – stiilipuhas võrukeelne vaade draamaklassikale lavastuses "Godot'd uutõn" (Müüdud Naer).

Muusikaauhind

Žürii: Kerri Kotta (esimees), Alvar Loog, Kristel Pappel, Karmen Puis ja Jaanika Rand-Sirp.

Märt Jakobson – Ferrando osatäitmine Giuseppe Verdi ooperis "Trubaduur" (Rahvusooper Estonia) ja Komtuuri osatäitmine Wolfgang Amadeus Mozarti ooperis "Don Giovanni" (Teater Vanemuine).

Pirjo Jonas – Linda osatäitmine Gaetano Donizetti ooperis "Linda di Chamounix" (Teater Vanemuine).

Risto Joost – muusikajuht ja dirigent kontsertlavastuses "Idomeneo" (Rahvusooper Estonia) ning ooperilavastustes "Linda di Chamounix" ja "Don Giovanni" (mõlemad Teater Vanemuine).

Helen Lokuta – Idamante osatäitmine Wolfgang Amadeus Mozarti ooperi "Idomeneo" kontsertlavastuses ning Lapse varju osatäitmine Maurice Raveli lühiooperis "Laps ja lummutised" (mõlemad Rahvusooper Estonia).

Raiko Raalik – Leporello osatäitmine Wolfgang Amadeus Mozarti ooperis "Don Giovanni" (Teater Vanemuine).

Balletiauhind

Žürii: Viesturs Jansons (esimees), Kaja Kreitzberg, Eve Mutso-Oja, Elena Poznjak-Kõlar ja Dagmar Rang-Saal.

Alain Divoux – Deemonluik lavastuses "Luikede järv" ning Orpheus ja Eros lühiballetis "Metamorfoosid" (mõlemad Teater Vanemuine).

Sayaka Nagahiro – Ingelluik lavastuses "Luikede järv" ja Hirv lühiballetis "Metamorfoosid" (mõlemad Teater Vanemuine).

William Newton – Peremees lavastuses "Kratt" ja nimiosa lavastuses "Louis XIV – kuningas Päike" (mõlemad Eesti Rahvusballett).

Marcus Nilson – Sulane lavastuses "Kratt" ja Karenin lavastuses "Anna Karenina" (mõlemad Eesti Rahvusballett).

Ketlin Oja – Peretütar lavastuses "Kratt" (Eesti Rahvusballett).

Tantsuauhind

Žürii: Kai Valtna (esimees), Riina Oruaas, Marie Pullerits, Eline Selgis ja Oksana Tralla.

Jette Loona Hermanis ja Johhan Rosenberg – "Eden Detail": koreograafia, lavastus ja esitus (Kanuti Gildi SAAL).

Joanna Kalm – "Uitkeha": koreograafia ja esitus (Eesti Tantsuagentuur / TantsuRUUM).

Renate Keerd – lavastus "ÜLT" (Eesti Noorsooteater).

Keithy Kuuspu – "Läbi kukkumine": koreograafia (Sõltumatu Tantsu Lava).

Johhanna Anett Toomel – lavastus "Fish Out of Water" (Lemoot kompanii).

Etenduskunsti auhind

Žürii: Liisi Aibel (esimees), Luule Epner, Pille-Riin Purje, Bert Raudsep ja Ann Mirjam Vaikla.

Jette Loona Hermanis ja Johhan Rosenberg – "Eden Detail": uue põlvkonna loojate intensiivselt groteskne mäng folklooriga (Kanuti Gildi SAAL).

Mart Kangro – "Täna õhtul lorem ipsum": (kujutlus)mäng asendamise ja asendamatusega (Von Krahli Teater ja Ekspeditsioon).

Karolin Poska – "Untitled": intiimsuse ja distantsi ühtesulatamine teatri mõtestamisel pandeemia tingimustes (Eesti Kunstiakadeemia).

Liisa Saaremäel – "Tiny Home Production presents: Suurem kui elu": kohavaimukas, riskialdis ja publikut usaldav rännaklavastus (Uue Loomingu Maja ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia).

Jan Teevet, Oliver Issak, Harri Ausmaa, Kirill Havanski, Maria Paiste, Johannes Richard Sepping, Kenn-Eerik Kannike ja Margaret Tilk – "Paide 3000": kogukondlike mänguväljade väsimatu otsing ja leidmine (Paide Teater).

Teatritöötajate auhinnad

Žürii: Taivo Pahmann (esimees), Pille Jänes, Anu Konze, Roland Leesment, Pille-Riin Lillepalu ja Tauno Makke.

Lavastust ettevalmistava töötaja auhind

Indrek Apinis – Rakvere Teatri etendusteenistuse juht, kellest on kujunenud tänu mitmekülgsele teatripagasile kõigi ja kõigega arvestav, nutikas ja kindlameelne partner ka lavastuste ettevalmistamisel alates tehnilise poole juhtimisest kuni lavale haruldaste trikkide loomiseni.

Marika Raudam – Vanemuise teatri dekoratsiooniala juht, kes on korraldanud suure pühendumuse ja nõudlikkusega dekoratsiooniala tööd ning muutnud teatri maalisaali hinnatud koostööpaigaks nii oma- kui ka välismaistele kunstnikele ja lavastajatele.

Jaanika Simmer – Eesti Noorsooteatri rätsep-õmbleja, kelle professionaalsus ja täpne teatritunnetus, oskus arvestada kostüümide puhul nii kunstilisi kui ka praktilisi aspekte on tõusnud silmapaistvalt esile lavastustes "Teises toas" ja "Ninasarvik".

Etendust teenindava töötaja auhind

Reet Loderaud – Eesti Noorsooteatri etenduse juht ja rekvisiitor, kelle vastutusrohke ja ulatuslik töö lavastuses "Teises toas" on õnnestunud suurepäraselt tänu aastakümnete pikkusele kogemusele, pühendumusele ja abivalmidusele.

Siim Sareal – Tallinna Linnateatri etendusteenistuse juht, kellele on teatris tuttav kõik ideest teostuseni, kes on lahendanud laval ja lava taga mistahes olukordi, et teater oleks koht, kus kõik on võimalik.

Mait Visnapuu – Eesti Noorsooteatri video- ja heliosakonna juht, kes on seisnud vankumatult oma eriala edendamise eest ning seda ka tegutsedes teatri tehniliste töötajate ühenduses ja pedagoogina õppeasutustes.

Haldus- ja administratiivtöötaja auhind

Tiina Lood – Vanemuise teatri finantsjuht, kes on turbulentsel ajal majandanud teatrit targalt, viinud raamatupidamise edukalt koostöösse Riigi Tugiteenuste Keskusega ja nõustanud selles abivalmilt ka teisi teatreid.

Helen Solovjev – Rakvere Teatri projektijuht, kes on korraldanud teatris kõike, mis jääb tavapärasest etendustegevusest kõrvale, alates hooajaüritustest kuni teatri sarjadeni, ning tema tegevust on kandnud entusiasm, head ideed ja lai silmaring.

Kätlin Sumberg – Ugala teatri turundus- ja avalike suhete juht, kes on lühikese ajaga algatanud teatri visuaalse identiteedi värskendamise, uuendanud teatri reklaame ning hiljutise müügijuhina edendanud ka müügiosakonna tööd.

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

Žürii: Anneli Saro (esimees), Laura Kalle, Ott Karulin, Kalju Orro, Priit Põldma, Anu Tonts ja Margot Visnap.

Jaak Allik – artiklid "Kaabakas ei pea olema" (Eesti Päevaleht 23. II 2021) ja "Orwelli-vaatemäng Vanemuises" (Sirp 23. VII 2021).

Meelis Oidsalu, Madis Kolk, Valle-Sten Maiste, Hedi-Liis Toome ja Lea Tormis – arutelusaade "Teatrivaht".

Kai Valtna – artiklid "Naba kaitseks ehk Sotsiaalsusest tantsukunstis" (Tantsukuukiri 2021, nr 108) ja "Uitama läinud kehade võlu" (Sirp 9. VII 2021).

Keiu Virro – artiklid "Lasteaedades mängivate teatrite kohal laiub hämarus" (Sirp 23. IV 2021), "Algul tuuakse lilled, siis malakas" (Postimees 4. VI 2021) ja "Sumedas öös on stiili, aga kuhu jäävad inimesed?" (Sirp 3. XII 2021).

Salme Reegi nimeline lasteteatri auhind

Žürii: Kirsten Simmo (esimees), Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Karl Sakrits ja Jaanus Vaiksoo.

Andres Dvinjaninov – noori lavajõude usaldav ja põlvkondi ühendav muusikaline koguperelavastus "Kasuema" (Emajõe Suveteater).

Haide Männamäe ja Toomas Tross – aktiivne ja humoorikas lähenemine keerulisel ajal lavastustega "Kalevipoja vägiteod ehk Missa sööd, et sa nii tugev oled" ning "Piip ja Tuut teevees väikse suhkruga" (mõlemad Piip ja Tuut Teater).

Mirko Rajas – dünaamiline ja haarav lavastustervik noortelavastuses "Miks me varastasime auto" (Eesti Noorsooteater).

Maria Usk – tark ja hooliv autoriteater kõige väiksemale vaatajale mõeldud lavastuses "Mina!" (Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodu).

Kaili Viidas – mänguline ja atmosfääritundlik lavastaja- ja kunstnikutöö väikelastelavastuses "Üks rohutirts läks kõndima" (Endla Teater).

Sõnalavastuste muusikalise kujunduse ja originaalmuusika auhind

Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

Žürii: Olav Ehala (esimees), Tauno Aints, Tõnu Kõrvits ja Ardo Ran Varres.

Anna Hints, Ann Reimann ja Marja-Liisa Plats – originaalmuusika lavastusele "Serafima + Bogdan" (Tartu Uus Teater).

Madis Muul – originaalmuusika lavastusele "Oidipus. Antigone" (VAT Teater).

Markus Robam – originaalmuusika lavastusele "Miks me varastasime auto" (Eesti Noorsooteater).

Aleksandr Žedeljov – originaalmuusika lavastustele "Alice", "Tarkpea" ning "Meister ja Margarita" (kõik Vene Teater).

Veiko Tubin, Riina Roose, Rasmus Puur ja Theodor Teppo – muusikaline kujundus ja teostus lavastusele "Muusikale" (Tallinna Linnateater).