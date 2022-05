Arvustus. Luum hoiab heas mõttes lõa otsas ega paku võimalust uitama minna

Pianisti ja helilooja Madis Muuli autoriprojekti LUUM "The Guide" on tüüne kõlaga džässmuusika plaat, mis on kompromissitu ning eksperimenteerib akustilise ja elektroonilise helipildi vahel. Muuli kõrval kuuluvad LUUMi koosseisu noored muusikud Andres Alaru kontrabassil, Karl-Juhan Laanesaar trummidel ning Allan Järve trompetil, lisaks teeb ühes loos kaasa Markus Anthony Eermann flöödil.

Äsja autasustati Madis Muuli teatriauhindade galal sõnalavastuse muusikalise kujunduse ja originaalmuusika auhinnaga VAT Teatri lavastuse "Oidipus. Antigone" eest (tema kõrval oli laureaadiks ka Aleksandr Žedeljov). Lisaks heliloomingule on Muul tegus eri koosseisudes ja hinnatud interpreedina äärmiselt mitmekülgne.

"The Guide'i" emotsioonide intensiivsuse skaala on äärmiselt lai ja ootamatu. Plaati võiks pidada mõneti justkui Narkissose sisemonoloogiks – sillerdavad klaverikäigud loovad kujutluspilte veepinnast ja -peegeldustest ("We Have Found Water", "Secret Creek"), mis naelutavad vaatama. See, mis toimub vee all, on juba julguse või aususe küsimus iseenda vastu. Ilu võib päästa ilma, kuid ei tohi unustada, et sama tähtis on selle eest ka vastutada ja mitte võtta seda iseenesestmõistetavalt – muidu võib ta enese vastu pöörduda. Siinkohal tuleb täpsustada, et Muul pole võtnud endale Narkissose karakterit, enesearmastust siit ei õhku, vaid ta suhtub aupaklikult kuulajasse. Samal ajal sulanduvad kaasinterpreetide täpsus ja dünaamilisus küll üheks helipildiks, kuid igaühel on võimalus soleerimisega esile tulla.

"The Guide'i" pingestatus hoiab heas mõttes lõa otsas ega paku võimalust uitama minna. Kes juba konksu otsa kinni on jäänud, see lahti ei pääse.