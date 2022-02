Raadio Tallinna kuu plaat. Maarja Aarma MA on orgaaniline nagu vesi jões

Maarja Aarma on muusikuna liikunud mööda pealtnäha ootuspärast trajektoori – Tallinna Muusikakool, ETV tütarlastekoor, Otsakool, muusika- ja teatriakadeemia ning näpuotsaga Norrat ja Inglismaad sinna sekka. Tema eneseteostuse valikud ansambli Gretagrund või Maarja Aarma MA eestvedamisel on olnud aga kõike muud kui ootuspärased. Nõnda ka värskeima viieloolise EP-ga "Queenland", mis on MA koosseisu teine üllitis

Neo soul'i veenev viljelemine ei ole siinmail just kõigil loomuldasa õnnestunud. "Queenlandi" lugudeviisik aga otsib eelkõige selle stiili maastikel üles oma sisulise ja muusikalise teraviku ning keskendub sellele pühendunult. Seda fokusseeritust aitavad kanda kaasmuusikud – Janno Trump bassil, Madis Muul klahvpillidel ja trummar Dmitri Nikolajevski. Lühialbum puhkeb elule just solisti ja laululooja Aarma näolisena, kuid ühised otsingud ja aerutõmbed on MA nelik kindlasti samas rütmis teinud.

Väikese võlukomponendina näib olevat mõjunud ka Taavi Paometsa valvas kõrv nii laulupartiide salvestaja kui ka tervikliku kõlapildi valvurina. Vokaali värvingute diapasoon on maksimumini viidud ja "Queenlandi" tervik on orgaaniline nagu vesi jões. Nüüd oleks tegijatel vaja veel detailsemalt oma publik üles leida, et Maarja Aarma MA-le vääriliselt armastust avaldataks.