Galerii: Fahle Parkis hakkab tegutsema kunsti- ja kultuurifond WhiteDove.Art

Fahle ärikvartali kunstigaleriis toimus teisipäeval kunsti- ja kultuurifondi WhiteDove.Art esitlus. Fondi eesmärk on kaasaegsetele Eesti kunsti- ja kultuuriprojektidele tunnustuse ja rahastuse leidmine.

WhiteDove.Art kunsti- ja kultuurifondi eestvedaja ja asutaja on kunstnik Jaak Visnap, kes on erinevate kultuuriprojektide, galeriide ja festivalide eesotsas olnud üle 20 aasta. Ukraina sõja ajal tundis ta, et Eesti vajab sellist fondi, mis väikest rahvast läbi kultuuri tõstaks. "Kui meil poleks kultuuri, siis ei oleks meil ka tarvis oma riiki," sõnas Visnap.

Pidulikul sündmusel Fahle Parkis anti Kumu Kunstimuuseumi juhatuse liikmele, Sirje Helmele, üle WhiteDove.Art Fondi poolt koostatud kunstikollektsioon, mis sisaldab endas 21 meie tunnustatud kaasaegse kunstniku vabadusest inspireeritud teost ning nendega jutustatakse maailmale Eesti iseseisvuse lugu.

Kunstikollektsioonis on esindatud järgmiste autorite tööd: Raul Meel, Jüri Arrak, Marko Mäetamm, Kiwa, Liisa Kruusmägi, Priit Pärn, Laurentsius, Urmas Viik, Navitrolla, Hardi Volmer, Kadri Kangilaski, Evi Tihemets, Peeter Allik, Jaan Toomik, Ivar Kaasik, Tarrvi Laamann, August Künnapu, Maarit Murka, Kadri Alesmaa, Jaak Visnap ja Leonhard Lapin.

Kunstikollektsiooni uus hind on edaspidi sümboolselt sama suur kui Eesti rahvaarv viimase ametliku loetelu põhjal. Iga müüdud kollektsiooniga hakkab fond toetama 12 kultuuri- ja kunstiprojekti. Esialgse 12 projekti hulgas on näiteks "Andetute akadeemia", "Random Pictures Production", Mark Kalev Kostabi keskus Tallinnas, Tarrvi Laamanni koosloome keskus Jamaikal jt. Avasündmusel osalev publik sai valida 12 projekti seast oma lemmikprojekti, milleks osutusid võrdsete häältega Kihnu Naiivkunsti Festival ja Random Pictures dokumentaalfilmi projekt.