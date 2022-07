Pariisis tutvustatakse eestlaste vabaduseteemalisi kunstiteoseid

Avaliku diskussiooni juhatab sisse suursaadik Lembit Uibo. Arutelus osalevad kunstnik Marko Mäetamm, režissöör ja esseist Ilmar Raag ja poliitik Urmas Paet. Prantsusmaad esindavad Céline Bayou, INALCO õppejõud, veebiajakirja Regard sur l'Est toimetaja, Nicolas Tenzer, rahvusvaheliste küsimuste ekspert, Sciences Po õppejõud ja Bruno Tertrais, politoloog, strateegiliste uuringute fondi FRS asejuht.

Vabaduse kunstikogu idee autor Jaak Visnapi sõnul on vabaduse mõiste Ukraina sõja kontekstis saanud uue sisu. "Eestis me elame Ukrainas toimuvale eriliselt kaasa, sest meie vabadus on noor. Me saavutasime selle veretult, kultuuri abil. Maailmas tuntakse Eestit laulva revolutsiooni ja ja Arvo Pärdi järgi. On väga oluline maailmale tutvustada Eesti kunstnikke ja nende loomingut. Meie väärtus on meie kultuur! Eesti kultuuridiplomaatias on küllaga arenguruumi."

Vabaduse kunstnäitusel Pariisis on esindatud kunstnikud Raul Meel, Marko Mäetamm, Kiwa, Laurentsius, Jaak Visnap, Urmas Viik, Navitrolla, Kadri Alesmaa, Jüri Arrak, Leonhard Lapin, Hardi Volmer, Kadri Kangilaski, Evi Tihemets, Peeter Allik, Jaan Toomik, Ivar Kaasik, Liisa Kruusmägi, Tarrvi Laamann, August Künnapu, Maarit Murka ja Priit Pärn.