Saksamaal elav Eesti kunstnik Ivar Kaasik: olen teinud üksi grupinäitusi

Kaasiku sõnul on kunstniku jaoks üks raskemaid asju tabada ära hetk, kui töö on valmis. "Ühel hetkel tuleb otsustada, et nüüd aitab, pilt on valmis. Aga tihti juhtub, et kunstnik ei ole rahul, läheb edasi ja rikubki töö ära. Lõpuks ei saagi sellest tööst asja, maalib uuesti üle," rääkis Kaasik.

Kaasikule meeldib töötada erinevate stiilide ja tehnikatega ning ta nimetab sellist stiilide paljusust Konrad Mäe fenomeniks. "Ma olen igale enda stiilile leidnud ka oma nime, pseudonüümi ja teinud ka üksi grupinäitusi, kus siis kõik minu erinevad nimed olid esindatud," ütles Kaasik.

Eestist läks Kaasik Saksamaale õppima ja jäigi sinna. Eestis püüab ta teha näitusi iga kahe aasta tagant. "Mis on see metsa ja metropoli vahe... Me loodame noorena minna kaugele, kus leiame õnne ja varanduse ja kõik muu. Alati see ei õnnestu ja mõnikord õnnestub. Mulle on oluline ka Eestis pildis olla, sest Saksamaa kunstiruum on hästi suur ja sinna võib ära kaduda. Eestis kunstnik olla on tunduvalt lihtsam. Kui sa teed näitusi, siis sa ka oled aktsepteeritud," tõdes ta.