Saarlasest kunstnik kasutab vastavalt žanrile ligi kümmet kunstnikunime

Ivar Kaasik suudab ikka ja jälle üllatada uue žanri või stiiliga. Tänavu Kuressaare Raegaleriisse üles pandud näitus näitab kahes saalis täiesti erineva stiiliga maale. Ja kuigi tegemist on puhtalt Ivar Kaasiku personaalnäitusega, võib seal siiski kohata ka mõnd teist nime.

"Erinevad aastad, erinevad loomingulised žanrid või meetodid. Ja siis ma olen tegelikult võtnudki igale oma loomingulisele tsüklile eraldi kunstnikunime. Nii et mul on kaheksa või üheksa kunstnikunime, millega ma olen esinenud. Siin on ka üksikud väikesed abstraktsed tööd väljas ja on hoopis teine nimi," selgitas Kaasik.

Üht Raegalerii saali, kus väljas tema tööd, nimetab Kaasik roheliseks saaliks ja teist punaseks saaliks. Viimases lendavad autod – tõetruud Moskvitšid, Žigulid ja Volgad. Need on pildid, mis tehtud küll Berliinis, aga esmalt näitab ta neid hoopis Eestis.

"Need on meenutused lapsepõlvest, esiteks, ja nad on viidud lendu. Ma näitasin neid korraks küll Tallinnas, aga ma ei ole neid Saksamaal näidanud ja ma ei tea, kuidas neil on, aga Ida-Saksamaal olid omal ajal need nõukogude autod väga moes või väga hinnatud," rääkis Kaasik.

Ivar Kaasik on oma loomingut aastate jooksul näidanud enam kui poolesajal näitusel ja 14 personaalnäitust on ta toonud neist ka Saaremaale.

"Siin käia, rääkida eesti keelt, rääkida saaremaa keelt, rääkida saarlastega, näidata siin oma pilte – see on ikka nagu tagasitulek, nagu tuleks tagasi koju," ütles ta.