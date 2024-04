Berliinis avati Ivar Kaasiku näitus "Before now"

Maalide, skulptuuride ja ehete kooslus dokumenteerib kunstniku viimaseid projekte Tallinnas, Berliinis ja Münchenis ning uus looming, mille eesmärk on tutvustada publikule laiemalt kunstniku nägemust ajast ja ruumist, kus elame. Need on kui äramaalitud momendid ümbritsevast maailmast ning maastikest, ja nende otsesest seosest traditsioonlise ja abstraktse tänapäevaga. Ideaalis saab kogu näituse tähelepanu suunatud ajalisele vormisuhtele. Ruumiliselt on tegu pinnalaotustega.

Maalidel kujutatu on abstraktne ja samas reaalne. Pildi pind on kui tükkideks rebitud, erinevaid osi on püütud uuesti ühendada ja kokku liita. Purustatud kompositsioonid ja pingestatud jooned jagavad matid ja läikivad värvipinnad osadeks, nende kohtumine on väljaspool maalipinda, püüdes siduda sellega ümbritseva ruumi. Tulemuseks on uued, veel olemata tulevikumaailmad, kus inimesel on vaja leida oma koht.

Ivar Kaasik on sündinud 1965 Kuressaares. Aastatel 1983–1992 õppis ta Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja hiljem metallehistöö kateedris, seejärel töötas erinevates ametites – muuhulgas aastatel 1992–98 kullassepana Saksamaal. Alates 1999. aastast tegutseb Kaasik vabakutselise kunstnikuna.

Näitus on avatud 7. juunini.