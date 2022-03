Virro möödunud teatriaastast: oli valusaid punkte puudutavaid lavastusi

1. märtsil avalikustati Eesti teatri auhindade nominendid. Klassikaraadio "Delta" saates olid külas sõnalavastuste auhindade žüriiliikmed Valle-Sten Maiste ja Keiu Virro, kellega koos heideti pilk tagasi möödunud teatriaasta tipphetkedele. Nii Virro kui ka Maiste sõnul oli meeldiv märgata, et kandidaatide seas on esindatud rohkelt naisterahvaid.

Valle-Sten Maiste sõnul meeldisid talle möödunud aastast enim Von Krahli teatri lavastused. Küll aga rõhutas Maiste, et tegemist on subjektiivse arvamusega, kuna on teatri arengut juba pikalt kõrvalt jälginud.

"Pärast Lauri Lagle kunstiliseks juhiks siirdumist on kindlasti sellel teatril olnud jälle üks niisugune renessanss või uus avamine," kommenteeris Maiste ja lisas, et mullu tegi Von Krahl neli väga tugevat lavastust. Teatri lavastusest kolm on nomineeritud tänavu ka teatriauhindade jagamisel.

Keiu Virro sõnul ei olnud möödunud aasta ühe konkreetse teatri valguses, vaid pigem märkas ta teatrite repertuaaris sarnasust hoopis teemakasutuses. "Hästi valusaid punkte puudutavad lavastused olid selgelt esil," ütles ta ja lisas, et lisaks sotsiaalsetele teemadele otsiti teatris vastust ka poliitilistele küsimustele.

"Kunst annab neile teemadele väga huvitava teise võimaluse," leidis Virro, kelle sõnul võimaldab teater keerulisi teemasid käsitleda mingisuguste teatud kujundite kaudu. "Need jõuavad kuidagi teisel moel inimesteni."

Lisaks märkas Virro, et nominentide seast leiab väga palju naisi. "Võimsate naiste aasta on olnud," tõdes ta. Ka Maiste nõustus, et tore on näha nimekirjas naiste esindatust.

Lavastajaauhinna ühed kandidaadid on Jette Loona Hermanis ja Johhan Rosenberg lavastuse "Eden Detail" eesti. Lisaks on lavastus nomineeritud ka tantsu- ja etenduskunstide kategoorias.

Virro sõnul on lavastus tähelepanuväärne oma noorte lavastajate lähenemise poolest. Nii leiab teatrikriitik, et lavastajad on suutnud luua tantsuteatris midagi teistsugust. "Ma arvan, et see on väga äge värvilaik siin nimekirjas just sellepärast, et aitab esile tulla neil nimedel, keda me võib-olla hetkel veel nii palju ei tea."

Lähisuhtevägivalla kajastamine

Väga palju nominatsioone kogus ka Mari-Liis Lille lavastus "Teises toas", mis jutustas lähisuhtevägivallast. Küll aga polnud see ainus lavastus möödunud aastal, mis käsitles teatrilaval perevägivalda. Ka Ugala teatris etendus mullu samal teemal rääkiv tükk "Kui sa tuled, too mulle lilli". Mõlemad lavastused on nomineeritud ka eriauhinnale lähisuhtevägivalla dokumentaalse, süvitsimineva teemakäsitluse eest.

"Minule meeldisid need mõlemad väga. Nad tegelevad sama teemaga, küll aga väga erinevatel moodustel," iseloomustas Virro lavastusi ja lisas, et mõlema tüki aluseks on olnud intervjuu lähisuhtevägivalla üle elanud inimestega.

"Need mõlemad olid väga stiilsed lavastused, aga Noorsooteatri lavastus oli natukene otsekohesem ja kaasaegsem," lisas Maiste, ent rõhutas, et kindlasti tuleb jälgida, missuguse publiku ette on lavastaja plaaninud enda teose tuua. Küll aga mainis Maiste, et Ugala lavastuse "Kui sa tuled, too mulle lilli" puhul köitis teda suurepärane näitlejatöö.

Tähelepanu keskpunktis ei ole lavastustes "Teises toas" ja "Kui sa tuled, too mulle lilli" ainult füüsiline, vaid ka vaimne vägivald. "Vaimse vägivalla kujutamine ongi minu mälus nende lavastuste tugevaim osa," rääkis Maiste.

Välja tõid teatrikriitikud ka Kertu Moppeli lavastuse "Mefisto", mis pole Maiste sõnul kaotanud oma aktuaalsust ning seda annab tõlgendada mitmelt erineval moel. Märkimisväärseks peavad Maiste ja Virro ka Juhan Ulfsaki kehastatud peategelast Hendrik Höfgeni.

Üheks möödunud aasta tugevamaks lavastuseks peab Virro aga Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli tudengi Marta Aliide Jakovski lavastust "Fundamentalist". Ka lavastuse osatäitjad Liisa Saaremäel ning Erki Laur on mõlemad nomineeritud vastavalt nais- ja meespeaosatäitja kategooriates. Küll aga avaldasid žüriiliikmed, et tudengeid üldjuhul teatriauhindadele ei nomineerita.

Teatriauhindade laureaadid selguvad 27. märtsil Vene teatris.