Elle Kull PÖFFi elutööpreemiast: Leida Laiusel on oluline roll minu elus

PÖFFi elutööpreemia pälvimine tuli Elle Kullile ootamatult. Kulli sõnul on imetlusväärne, et tema tööd on märgatud. "Hiljem hakkasin vaatama, et kui tore seltskond seal ees on. See oli muljetavaldav," rääkis Elle Kull varasematest PÖFFi elutööpreemiate laureaatidest.

Peamiselt on Elle Kull tuntud Minna rolli eest Leida Laiuse filmis "Ukuaru". Filmis mängides oli Kull veel Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri kolmanda kursuse tudeng.

Elle Kull meenutas, et kui esimest korda Laius enda filmidesse osatäitjaid otsis, oli näitlejannal hääl ära. Sellest ei lasknud Leida Laius ennast häirida ja soovis, et Kull tema filmis siiski kaasa teeks. "Kui inimesel on nii traagilised silmad, siis peaks kõlbama küll," meenutas Elle Kull režissöör Leida Laiuse öeldut.

Elle Kull on ainus eestlanna, kes on võitnud Nõukogude Liidu aasta parima naisfilminäitleja auhinna. Selle pälvis näitlejanna Minna rolli eest filmis "Ukuaru".

Pärast preemiat hakkas Kull saama tohutult koostööpakkumisi. "Tänu Leidale see asi üldse niimoodi minul läks," ütles Kull. Näiteks avanes Elle Kullile võimalus üles astuda 1982. aasta Soome filmis "Rauaaeg".

"Leida on tõesti saatuslik naine ja mänginud palju rolli minu elus," rääkis näitleja ja meenutas, et režissöör viis teda kokku ka abikaasa Ago-Endrik Kergega.

Elle Kull ja Ago-Endrik Kerge said lähemalt tuttavaks Laiuse filmi "Reigi õpetaja" võtetel. Küll aga nentis näitlejanna, et esialgu oli tal Kerge suhtes eelarvamused. "Ei tahtnud talle teregi öelda." Aeg tegi oma töö ja noored leidsid, et on teineteise jaoks loodud.

Abielu Ago-Endrik Kergega iseloomustas Elle Kull ainult heade sõnadega. "Me tõesti täitsime üksteise tühje kohti." Veel imetles naisterahvas abikaasa töökust ja rahulikkust.