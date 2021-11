Kirill Havanski: "Räägi mind magama" on rongisõit läbi erinevate lugude

"Räägi mind magama" idee ja teksti autor Kirill Havanski ütles, et tegemist pole ei näite- ega kuuldemänguga, vaid see on helilavastus, mis toimub iga teatripileti ostnud inimese kodus.

"Kui me räägime narratiivist, siis see on rongisõit läbi erinevate lugude, läbi erinevate hetkede, mälestuste, kus inimesed tunneksid ennast ära," selgitas ta.

"Fookuses olid lood, mis inimesele sooja tunde tekitaksid. Sest tüki eesmärk on tegelikult inimest magama panna. Mitte igavusest, aga aidata tal järgmisel päeval parema tundega ärgata."

Etenduse pääsmed jõuavad publikuni postipakiga, mida saadetakse tellijaile laiali ainult 150.

Ostad pileti. Valid pakiautomaadi. Saad sõnumi. Lähed pakile järele. Siis jõuad koju, otsid kõrvaklapid kotipõhjast üles ja hakkab pihta. Soovitavalt enne uinumist.

"Siin paki sees on uneliiv, midagi, mis aitab kuulajatel magada või hoopis ilusaid unenägusid näha," selgitas audiolavastuse kunstnik Saskia Epp Lõhmus.

"Tahtsime pakkuda inimestele pimedatel novembriõhtutel kogemust, kus saab olla kodus, kus saab enda kodu võlu avastada. Sest tihti unustame ära, et ilu peitub väikestes asjades," lisas Havanski.