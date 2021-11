Noortefilm "Kiik, kirves ja Igavese Armastuse Puu" sündis elulistest hetkedest

"Tahtsime teha filmi, pärast mille vaatamist lahkud kinost hea tujuga," rääkis filmi režissöör Meel Paliale saates "PÖFFi kaheksa ja pool". Enda sõnutsi oli ta tüdinenud igavates eesti filmidest, milles üritatakse väga sügavuti minna. "Tahtsime teha midagi lõbusat ja sellist, mida ise ka vaadata tahaks," ütles Paliale.

Filmis peaosa mängiva Urmet Piilingu sõnutsi on neil Palialega olnud alati hea dünaamika. "Me koos kirjutame filme. Meel on alati olnud režissöör ja mina olen saanud peanäitleja rolli," ütles Piiling, kellele endi sõnul näitlemine väga meeldib.

Filmi stsenaarium sündis Paliale ja Piilingu enda ning nende sõprade ja tuttavate eluliste momentide pealt. "Peategelane on suuresti kirjutatud minu põhjal, seega oli loogiline, et ma ise ka teda mängiksin," ütles Piiling.

Läbi filmiprotsessi on teos noormeeste sõnul kogu aeg paremaks läinud. "Film on olnud pidevas muutumises ja koroona tõttu tegime seda alatihti ümber. Lõpuks on see aga väga hästi mõjunud. Võttis aega, et film küpseks," rääkis Paliale ja lisas, et on ka ise tänu filmile tohutult arenenud.

"PÖFF-i kaheksa ja pool" on ETV2 eetris argipäeviti kell 20.50.