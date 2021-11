Jõgeval avati Betti Alverile pühendatud valgusinstallatsioon

Betti Alveri luuletus "Tulipunane vihmavari" ilmus 1966. aastal luule- ja poeemikogumikus "Tähetund", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poetessil oli kombeks aeg-ajalt oma loomingus sünnilinna või lapsepõlveradadele naasta ja seda on ta teinud ka luuletuses "Tulipunane vihmavari".

"Kaks luuletust, mida väga hästi teatakse - üks on "Tulipunane vihmavari" ja teine on "Korallid Emajões" -, on tegelikus elus aset leidnud sündmused, mis on tõlgitud poeetilisse keelde," selgitas Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru.

Luuletus "Tulipunane vihmavari", mis Betti Alveri pargis teisipäeval õhtupimeduses ette kanti, räägib ühe väikese tüdruku unistusest.

"Keegi kuri inimene murrab unistuste vihmavarju katki ja tekitab päris tõsise trauma, mis päris pikaks ajaks hinge jääb," kirjeldas Muru.

Jõgevamaa gümnaasiumi 11. klassi õpilane Doris Piik jõudis Betti Alveri luuleni läbi kooliteatri "Liblikapüüdja". Alver on tema sõnul luuletaja, kelle loomingusse peab süvenema.

"Peab süvenema, päris kohe plaksust võib-olla ei saa aru," ütles Piik. Tema hinnangul on Betti Alver tuntud nii noorte kui vanemate seas.

"Paljud tänapäeva noored teavad ka Jõgevat kui Betti Alveri kodulinna ja Betti Alveri nime on kindlasti iga noor inimene ja ka vanem inimene kuulnud. Ta on meie kõigi südametes," ütles Piik.

Betti Alveri sünniaastapäeval avati Jõgeval valgusinstallatsioon, mille loomiseks annetati 115 punast vihmavarju kõikjalt üle Eesti.