"Toonekurg" võitis Krakowi filmifestivalilt oma üheksanda auhinna

"Vabaduse mängulise kujutamise kaudu tuletab "Toonekurg" meile meelde elu absurdsust ja piiramatute ihade tobedust. Meile meeldis jälgida peategelase groteskset käitumist, kes demonstreerib vastuseisu mehe-naise keskpärasele elumustrile, sekkub nende ellu," selgitas žürii.

"See paneb meid kahtlema meie endi väljakujunenud tavades ja väärtushinnangutes ning kutsub vaatajat järgima peategelast väljaspool sotsiaalseid ja materiaalseid norme."

Etiuda&Anima festivalil on kaks eraldi võistlusprogrammi, Dinosaurustele konkureerivad lühimängu- ja dokumentaalfilmid, Jabberwockydele animafilmid. Tänavu 28. korda toimunud Etiuda&Anima festivali grand prix' pälvis "Affairs of the Art", autor briti elav klassik Joanna Quinn, keda on jõudnud ka lühianimafilmi Oscari nominatsioonini.

Morten Tšinakov ja Lucija Mrzljak on varemgi Etiuda&Anima võistluskavas osalenud. 2018 pälvis nende "Briljantsuse demonstratsioon neljas vaatuses" Kuld-Jabberwocky. Priit Pärn, kelle õpilased Tšinakov ja Mrzljak on, pälvis 2007 aga Etiuda&Anima elutöö Kuldse Dinosauruse silmapaistvate kunstiliste ja pedagoogiliste saavutuste eest.

"Ega alati ei saagi üksnes peaauhindu võita. On ikkagi väga hea tunne, jõudsime enam kui poolesaja võistlusfilmi ja mitmete tunnustatud autorite seas parimate hulka, see on suur tuunustus," rääkis Tšinakov.

Tänavune aasta on "Toonekurele" olnud edukas. Suvel pälvis see Zagrebi animafestivalil kaks auhinda, publikuauhinna parimale lühifilmile ning žürii eripreemia Horvaatia filmide kategoorias (Lucija Mrzljak on pärit Horvaatiast). Nüüd lisandus auhindadele Etiuda&Anima Pronks-Jabberwocky. Kokku on "Toonekurg" võitnud üheksa auhinda.