Galerii: Eesti lastekirjanduse keskuses avati Lucija Mrzljaki väljapanek

Eesti lastekirjanduse keskuses on alates teisipäevast avatud horvaatia päritolu illustraatori Lucija Mrzljaki näitus "Sotto voce" ("Tasasel häälel").

Lucija Mrzljak (1990) on Horvaatiast pärit režissöör ja illustraator, kes elab ja töötab Eestis filmirežissööri ja vabakutselise illustraatorina. Ta on õppinud kunstikoolides Zagrebis, Krakowis, Prahas ja Tallinnas ning on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri animatsiooni eriala Priit ja Olga Pärna juhendamisel. Esimese animatsiooni-alase töökogemuse sai Mrzljak Joonisfilmi stuudios töötades ning ühed oma esimesed illustratsioonid avaldas ta ajakirjas Täheke.

Koostöös animaatori ja luuletaja Tarmo Vaarmetsaga sündis luulekogu "Võileib võimleb", mis valiti Eesti rahvusraamatukogu korraldatud konkursil 5 kaunima 2019. aastal avaldatud lasteraamatu hulka. Aasta hiljem illustreeris Mrzljak Indrek Koffi lasteraamatu "Palavikulilled" ning sai samal konkursil selle eest Eesti kujundusgraafikute liidu illustraatori eripreemia.

Lastekirjanduse keskuse kunstiekspert ja illustraator Viive Noore leidis, et Lucija Mrzljak on üks kõige huvitavamaid ja andekamaid noori illustraatoreid Eestis. "Tema lummavalt unenäolised ja õrnalt naiselikud raamatupildid võluvad, panevad unistama ja sunnivad end pikalt ning põhjalikult uurima. Palju väikeseid armsaid detaile vahelduvad suurte pindadega luues irreaalse unenäolise ruumi, kus võib juhtuda mida iganes," ütles ta.

Näitus "Sotto voce" jääb Eesti lastekirjanduse keskuses avatuks kuni 5. märtsini.