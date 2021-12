Saaremaa kultuurikollektiivid otsivad lahendusi piirangute kiuste kooskäimiseks

Piirangud ja viirused on pannud paljusid Saaremaa kultuurikollektiive ning 16 rahvamaja otsima lahendusi, et tegijate ind ei vaibuks ja et pakkuda heameelt kultuuritarbijatele

Ühe Eesti läänepoolseima - Taritu rahvamaja aknad on pea igaõhtuselt valged. Sõna otseses mõttes küll pisut ääremaal, aga taidluse ja taidlejate traditsioonid on siin piirkonnas nii juurdunud, et ka koroona pole suutnud seda murda. Neil on välja panna ka päris unikaalne kooslus - oma meesansambel.

"Igal kolmapäeval pool kaheksa ja see on asi, mida kalendrisse kirjutama ei pea. Laulda võiksime kodus ka, aga lisaboonus on see, et saame koos olla. Me oleme selle aja jooksul kindlasti väikestviisi nagu pereks või sõpruskonnaks saanud," rääkis Taritu meesansambli kõnemees Riho.

Taritu rahvamaja juhataja Aili Salongi sõnul tegutsevad praegu kõik nende traditsioonilised kollektiivid. "Segakoor, segarühm, Taritu tubateater ja memme-taadi lauluklubi toimivad. Tuleb tunnistada, et meie umbes kuuekümnest taidlejast kaks inimest on need, kes praegustes oludes kaasa ei saa teha."

Kihelkonna rahvamaja juhataja Sirje Tagel aga ütles, et nende maja saal on sel sügisel oluliselt tühjem. "Suuremad üritused on kõik praegu ära jäänud. Ringide tegevusest käib meil koor koos, mis on üsna suure koosseisuga, aga tantsurühmad praegu ei käi," sõnas Tagel.

Saaremaad tervikuna vaadates ütles valla kultuurijuht Kristel Peel, et kultuuri ja taidluse tegemine ongi paiguti erinev. Aga üheks innustuseks on näiteks laulukooridele see, et järgmisel suvel tahetakse nui neljaks ära pidada kohalik maakondlik laulupidu, mis juba kahel viimasel aastal ära jäänud.

"See on tegelikult see, mis annab meie kooridele ja tantsurühmadele motivatsiooni koos käia ja edasi pingutada. Kui me praegu ütleme, et jätame proovid ka ära, siis näeme, et hääbuvad mitmed koorid ja tantsurühmad. Me väga tahame, et see maakondlik pidu oleks motivatsioon," ütles Peel.