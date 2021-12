Galerii: linastus tummfilmide vaimus loodud tragikomöödia"The Great Mr. Laugh"

"The Great Mr. Laugh" on loodud varajaste tummfilmide vaimus, järgides toonasele filmitegemisele iseloomulikke detaile. Nii nagu filmikunsti esimeste teoste puhul, kutsuti ka selle filmi loomisel abiks kohalikud taustanäitlejad, kes töötasid koos tuntud professionaalsete näitlejatega.

Filmi looja ja peaosatäitja on Eestis elav filmientusiastist soomlane Pekka Puolakka, kes alustas "The Great Mr. Laugh" stsenaariumi kirjutamisega 2014. aastal ning võtted toimusid Tallinnas 2020. aasta oktoobris. Puolakka suhe tummfilmidega on väga kirglik ning ta leiab, et kui dialoogita näitlemine ja muusika filmis hästi kokku klapivad, sünnib sellest midagi päris erilist.

Ennast peab autor unistajaks, kelle soov on inimestele elamusi luua. Ka varem on Pekka Puolakka loonud mõned filmid, näiteks aastal 2015. aastal valminud "Reindeer In the Mist" ja 2017. aasta film "Playing Fields". Ta oli ka Eesti seriaali "Pank" produtsent.

Mängivad Andres Ots, Mareike Nool, Pekka Puolakka, Ergo Küppas ja Priit Vainus. Tegemist on tummfilmiga, sel puudub dialoog ning vahekaartidel on eestikeelsed subtiitrid. Seansid on vaid kinos Artis, linastused toimuvad veel 14. ja 15. detsembril.