Lauri Lagle: mind huvitab päris huvi teise inimese vastu

Von Krahli teatris esietendub kolmapäeval Lauri Lagle uus lavastus "Tähtede all", mis räägib kohvikust maailma serval. Kohvik on tema improvisatsioonide käigus sündinud lavastuses kujund üksteisest teadlikuks saamise kohale, kus üksteiselt küsitakse küsimusi, millele tahetakse ka päriselt vastuseid saada.

Kuigi lavastuse lõpliku stsenaariumi koostas Lagle, on lavastuse tekst sündinud proovide käigus läbi improvisatsioonide ja mängude koostöös näitlejatega.

Kuigi Lagle on varem teinud iseseisvalt tekste ka romaani ainetel ja näidendist lähtuvalt, siis sünnib igasugune lavastus ikkagi koostöös. "Rolli loomine, olgu tekst või mitte, on ikka lavastaja ja näitleja vaheline lõputu koostöö, arutamine ja ühisloomine."

Isegi kui lavastuse tekst sünnib koostöös trupiga, ei saa puududa visioon.

"Kui sul on olemas pilt või idee, siis saadki truppi rakendada, nakatada, inspireerida, sütitada selle pildi nimel töötama. Visioon peab kindlasti olema, nii päris ei saa, et lähed proovi ja ütled, et "nii, nüüd on koostöö" ja midagi hakkab juhtuma. Lõpp-pildi tunnetus, sihtpunkt või idee, mille suunas kõik mobiliseeruvad ja hakkavad liikuma on justkui eeltingimus."

Kohvik maailma serval

"Tähtede all" on Lagle sõnul kohvikust, mis asub maailma serval, ja kus käivad inimesed.

"See lavastus on nendest kohviku külalistest, kes käivad seal igapäevaselt koos mitmeid nädalaid, aastaid, võib-olla juba 100 aastat. Nad käivad seal koos, mõtlevad, unistavad ja mõtisklevad, kas kõik on maailmas veel võimalik."

Lagle ise usub, et maailmas on veel kõik võimalik.

Ta selgitas, et teda huvitas kohvik kui üksteisest teadlikuks saamise koht. "Kui need inimesed sinna kokku tulevad, siis peab olema põhjus, miks nad tulevad sinna tagasi," selgitas ta.

"Minu jaoks hoiavad legendaarseid kohti, ka loomingulisi kollektiive ja gruppe koos need inimesed, mitte niivõrd teater, teatrimaja või ruum ise. See, mis toimub nende inimeste vahel," märkis Lagle.

Ta lisas, et teda huvitab päris huvi teise inimese vastu, kus üksteiselt küsitakse küsimusi, millele tahetakse ka päriselt vastuseid saada.

Mõtteline jätk eelmistele lavastustele

Lavastuses astuvad üles Marika Vaarik, Katariina Tamm, Rasmus Kaljujärv, Jörgen Liik, Markus Truup, Ingmar Jõela ja Rea Lest, kellega koos tõi Lagle lavale ka tüki "Paratamatus elada ühel ajal" ja "Sa oled täna ilusam kui homme". Lagle nõustus, et "Tähtede all" on teatud mõttes mõtteline jätk neile kahele lavastusele.

"Alates hetkest, kui tekkis võimalus trupp kokku kutsuda ja hakata lavastama, on see loogika, kuidas me proovi teeme ja see otsing läinud aina keerulisemaks, mõnes mõttes spetsiifilisemaks," tõdes Lagle.

"Ma loodan, et see kõik õnnestub ja paistab välja ka publiku jaoks. Aga selles mõttes on ta jah mõtteline. See lähenemine on olnud nende kolme lavastuse puhul veidi erinev ja seal on variatsioone," jätkas ta.

Ta tõdes, et julgus alustada assotsiatiivsemast kohast või hakata rohkem kujutluspilti jälgima, on olnud selle võrra suurem, kuna ta on saanud nende samade inimestega järjepidevalt lavastada.

"Ma tunnen neid inimesi ja siis saab võtta justkui suuremaid riske. Me räägime ühte keelt ja saan nendest kui näitlejatest paremini aru läbi varasemate tööde ja ühise kogemuse ning läbi ühise soolasöömise," kirjeldas ta.

"Võimalik, et kui ma läheks mõnda teatrisse, kus ma ei ole nende näitlejatega varem koostööd teinud, siis ma peaks teistmoodi lähenema. See jutt oleks võib-olla liiga kodeeritud ja seda oleks keerulisem mõista."

Mõtteline jätk on seega see lavastus küll, kuid Lagle sõnul saab see kolmanda lavastusega ka justkui kokku võetud.

"Järgmine lavastus lähtub muudest printsiipidest. Kõikide lavastuste algpunkt või lähenemismeetod on olnud erinev. See ei ole ühetaoline meetod, millega saab alati peale minna ja teeb selle ära. Ühe lavastuse pinnalt ei saa võta vastuseid teiste lavastuste tegemiseks, see üldistus ei saa olla loominguülene."