Von Krahlis esietendub Lauri Lagle uuslavastus "Tähtede all"

Lagle töötab lavastuse "Tähtede all" juures taas trupiga, kellega koos lõi ka kaks eelmist lavastust "Paratamatus elada ühel ajal" ning "Sa oled täna ilusam kui homme". Laval Marika Vaarik, Katariina Tamm, Rasmus Kaljujärv, Jörgen Liik, Markus Truup, Ingmar Jõela ja Rea Lest.

"Tähtede all" küsib muu hulgas, mis on see igatsus, mis meid kõiki ühendab ja see unistus, mis meid üksteisest eristab ning on Lauri Lagle kunstilisel juhtimisel tegutseva Ekspeditsiooni ja Von Krahli Teatri kuues ühislavastus 2019. aastast väldanud koostöö raames (Lauri Lagle "Sa oled täna ilusam kui homme" ja "Paratamatus elada ühel ajal", Juhan Ulfsaki "Pigem ei", Mart Kangro "Täna õhtul lorem ipsum", Peeter Jalaka "Aed").

"Tähtede all" kunstnikud on Liisi Eelmaa ja Lauri Lagle, helikujundaja Jakob Juhkam, valguskunstnik Siim Reispass, dramaturgiline tugi Mart Kangro ja Eero Epner.

Etendused toimuvad detsembris, jaanuaris ja veebruaris.