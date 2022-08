Jakob Juhkam andis välja uue albumi "L"

Helilooja ja muusik Jakob Juhkam avaldas värske albumi "L", mis on inspireeritud paljuski just tema paari-aastasest pojast.

Jakob Juhkam selgitas, et album "L" on salvestatud vahemikus 2018-2022, aga põhiliselt hakkas plaadi tuumik kogunema 2020. aastal, kui ta seadis ennast sisse oma stuudios Hvanta. "Samuti on plaadi suurimaks inspiratsiooniks minu paari-aastane poeg ja aeg ning elu temaga, tema kõrval. Mõnes mõttes kannustas mind see kaotama endalt igasugused filtrid ja pinged küsimuse ees "Mida luua?"."

"Vastuseks sellele sai "Mida iganes ma tahan". Nii ajanappusest kui ka sellest, et hakkasin peale pikka perioodi funktsionaalse muusika tegemist, töötan põhiliselt teatriheliloojana, uuesti rõõmu tundma puhtast fantaseerimisest, intuitiivsest mõttevoolust muusika loomisel," sõnas ta.

"Nagu ikka mu plaatide puhul, siis konkreetsete žanride mõttes lappab see siia ja sinna, aga ma loodan, et kuulaja jaoks mitte pidetult. Mõttes olen seda nimetanud muinasjuttude kogumikuks helis, sest on üks jutustaja, aga lugusid eri aegadest ja kohtadest, tunnetest ja olenditest. Klišee küll, aga soovisin, et see plaat oleks reis," tõdes Juhkam.

Samuti tõi ta välja, et lisab temale löövad albumil kaasa ka Riho Sibul, KiROT, Vaiko Eplik, Mari-Liis Rebane, Jörgen Liik, Villem Eplik aka Borm Bubu ning mitmetes Misha Panfilovi koosseisudes kuuldud saksofonist Sasha Petrov.

Kuula albumit "L":