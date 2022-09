Jakob Juhkam: ma pean oluliseks materjali enda kehast läbi laskmist

Juhkam, kes viimastel aastatel teeb muusikatöid ka teatrilavastustele, sõnas, et kartis alguses, kuidas teatrimuusika loomise kogemus tema soolomuusikat mõjutama hakkab. "Võib-olla on rohkem dramaturgilist läbimõeldust, aga esteetilises või atmosfäärilises plaanis teen ikka seda asja, mis ma teinud olen" märkis ta.

See, et viimastel aastatel kirjutatud lood plaadile said, on Juhkami sõnul juhus. "Võrreldes eelmise albumiga, mis oli algusest peale väga planeeritud, siis seekord oli see juhuslik. Mul lihtsalt tekkis ports lugusid ja neid üle kuulates sain aru, et need kuuluvad ühtesse pakki," kirjeldas ta.

Plaadil teevad kaasa Riho Sibul, Kirot, Vaiko Eplik, Mari-Liis Rebane, Jörgen Liik, Villem Eplik ning saksofonist Sasha Petrov. Teisi muusikuid kaasates soovis Juhkam nende pilku lugudele, mida ta neile pakkus.

"Ma ei tahtnud neid kuidagi suunata – välja arvatud Riho Sibula lugu, sest see lugu oli mul algusest peale väga konkreetselt planeeritud – ja ma tahtsin näha, mida nad nende lugudega teevad," kirjeldas ta.

Juhkami jaoks tegi väga ootamatu pöörde pakutud looga Villem Eplik, kes läks pärast üht ööd stuudiosse nii, et nii sõnad kui lugu olid valmis tehtud.

"Minul jäi üle lihtsalt lõug põrandalt üles korjata ja plaat kokku panna," sõnas Juhkam.

Kuigi plaadil teevad kaasa ka teised muusikud, on enamik lugusid ja instrumente Juhkam üksinda sisse mänginud. Üksinda muusika loomisel on tema sõnul oluline kohe alguses endale vigu lubada, sest igas asjas ei saa filigraane olla. Siiski tõdes ta, et praegu on tema jaoks selline muusika loomise stiil kõige vahetum ja õigem eneseväljenduse viis.

"Ma pean väga oluliseks materjali päriselt enda kehast läbi laskmist," märkis ta.