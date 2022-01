Niguliste kiriku renoveerimise käigus rajatakse klaasliftiga vaateplatvorm

Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret rääkis ERR-ile, et kirikus algavad suured ja võimsad ehitustööd, mille käigus ehitatakse kirikusse välja nii lift kui torni vahekorrused.

10. jaanuaril algavate remonditööde esimeses etapis pakitakse kokku ja hoiustatakse muuseumis olev kunst, misjärel sõlmitakse ehitajatega lepingud.

Kõige suurejoonelisemad tööd hõlmavad klaaslifti ehitust, mis läbi nelja korruse viib kirikutornis olevale vaateplatvormile. Praegu puuluukidega suletud aknad avatakse ja sealt avaneb igast küljest vaade Tallinna vanalinnale.

Saaret selgitas, et muinsuskaitse all olevasse kirikusse on võimalik ehitada lift ainult seetõttu, et nõukogude ajast on säilinud liftišaht, mis nüüd on võimalik kasutusele võtta.

Torni vahekorrustele laiendatakse püsiekspositsiooni ning tuuakse juurde ka uusi kunstiteoseid. Saaret tõi välja loodava kirikukellade näituse, kuhu kogutakse kokku vanad, väärtuslikud ja unikaalsed Eestis säilinud kellad. Niguliste enda kiriku kellad aga hävisid paraku teise maailmasõja ajal.

Kiriku põhjaosas paiknev Väike kabel saab endale teise korruse. Ehitustööde käigus taastatakse ajalooline trepp ning lööv, mis omakorda võimaldab kunsti paremini eksponeerida.

Kirikutornis olev vahekorruse 16-meetrine paekivisein saab Saareti sõnul väärikalt eksponeeritud ning võimaldab kiriku ajalugu veelgi paremini inimestele lähemale tuua. Vahekorrustele ehitatakse ka küttesüsteemid, et kunstiteoseid niiskuse ja kliimakõikumiste eest kaitsta.

Saaret täpsustas, et kõige optimistlikuma prognoosi kohaselt saab muuseumi külastajatele avada aasta lõpus jõulude paiku, kuid ootamatud tõrked võivad ehitustöid pikendada ka 2023. aastasse.

Ehitustöödeks vajaminev raha on Saareti sõnul Eesti Kunstimuuseumil, mille filiaal Niguliste muuseum on, olemas, kuid ta ei soovi seda enne ehituslepingute sõlmimist avalikustada.