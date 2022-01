Andra Orni näitusesoovitused: Anne Türni ja Toomas Tuule ühisnäitusest Kaunase biennaalini

Orn kinnitas, et kindlasti on Noar.eu veebis olemas kõik näitused kaasaegsetes professionaalsetes kunstigaleriides Eestis. "Loomulikult me kogu aeg täiendame seda ja loodame, et tuleb ka pop-up- ja uusi pindu juurde."

Samuti on Noaril tema sõnul päris hästi kaardistatud Läti ja Leedu ning ka Soome. "Vaikselt liigume ka Rootsi ja Norra poole ka. See on suur töö. Meil on praegu juba ligi kakssada näitust."

Orn märkis, et nad on teinud ära ka detektiivitöö, et kui muuseumid ja muud suuremad pinnad nagu Kunstihoone on teada-tuntud ja need leiab ise üles, siis just need pinnad, mis ei ole kesksetel kohtadel või millel on natuke teised lahtiolekuajad.

"See ei ole olnud ainult Eesti probleem, vaid Soomes, Lätis, Leedus on sama mure olnud. See pole ainult laiema publiku, vaid ka kunstimaastiku enda mure – kõike ei saa teada."

Noar tahaks olla kui kunsti-Vikipeedia, tõdes Orn.

Orni soovitused näitustest ja kunstisündmustest, mida külastada:

Anne Türn ja Toomas Tuul, "Peegeldused"

ArtDepoo galeriis Tallinnas

avatud 15. jaanuarini



Eelmisel aastal kevadnäituse publikuauhinna võitnud keraamik Anne Türni ja loodusfotograaf Toomas Tuule ühisnäitus, mis "kannab veepinna peegeldumisefekti üle inimestevahelistesse suhetesse, unenäolised metsamüsteeriumid kehastuvad valgustatud ruumivormideks, mis kasvavad välja korraga nii hiigelfotodelt seintel kui galerii peegelsiledalt betoonpõrandalt".





ArtDepoo galeriis Tallinnas avatud 15. jaanuarini Eelmisel aastal kevadnäituse publikuauhinna võitnud keraamik Anne Türni ja loodusfotograaf Toomas Tuule ühisnäitus, mis "kannab veepinna peegeldumisefekti üle inimestevahelistesse suhetesse, unenäolised metsamüsteeriumid kehastuvad valgustatud ruumivormideks, mis kasvavad välja korraga nii hiigelfotodelt seintel kui galerii peegelsiledalt betoonpõrandalt". Marje Üksine ja Hedi Jaansoo, "Kimbutab"

Rüki galerii Viljandis

avatud 12. jaanuarini



"Rüki galerii ei ole väga kaua avatud olnud, aga juba on teinud selliste suurkujude, nagu Tiit Pääsuke, Marge Monko, Kristi Kongi näitusi," tõi Orn välja.



"Marje on üks minu lemmikgraafikuid. Ta kasutab kuivnõela tehnikat ja sa oskad seda hinnata. Tema graafika tiraaži on kolm-neli, mis teevad tema teosed veel harukordsemaks."





Rüki galerii Viljandis avatud 12. jaanuarini "Rüki galerii ei ole väga kaua avatud olnud, aga juba on teinud selliste suurkujude, nagu Tiit Pääsuke, Marge Monko, Kristi Kongi näitusi," tõi Orn välja. "Marje on üks minu lemmikgraafikuid. Ta kasutab kuivnõela tehnikat ja sa oskad seda hinnata. Tema graafika tiraaži on kolm-neli, mis teevad tema teosed veel harukordsemaks." Miljard Kilgi maalinäitus

ERM-i galeriis Tartus

avatud 1. maini



"Miljard Kilk oli minu üks mõnusaid üllatusi. Ta on olnud kunstimaastikul pikalt kadunud ja kõige enam kunstiajaloos tuntud hüperrealistina koos Ilmar Kruusamäega olid nad Tartu hüperrealismi koolkonna eestvedajad. Aga ERM-i ülevaatenäitusel on väga hea ülevaade tema loomingust ja sellest, kuidas tema uue aja looming on täiesti teistsugune."



Kilgi uue aja looming on Orni sõnul tohutult värvilin ja kombineeritud detailidega. "Ta kasutab barokkajastut, antiikmütoloogiat, religiooni ja toob selle tänapäeva ajastusse. Kui vaadata neid maale, siis neid detaile võibki jääda vaatama. Loomulikult tehniliselt tohutult hästi teostatud."



Orn tõi ka välja, et näitus on väga hästi kureeritud – näituse kujundus jm juurdekuuluv on väga mõnus.



ERM-i B-fuajees ja kohvikus on avatud ka Tartu kunstikooli Pallas vilistlaste maali- ja skulptuurinäitus.





ERM-i galeriis Tartus avatud 1. maini "Miljard Kilk oli minu üks mõnusaid üllatusi. Ta on olnud kunstimaastikul pikalt kadunud ja kõige enam kunstiajaloos tuntud hüperrealistina koos Ilmar Kruusamäega olid nad Tartu hüperrealismi koolkonna eestvedajad. Aga ERM-i ülevaatenäitusel on väga hea ülevaade tema loomingust ja sellest, kuidas tema uue aja looming on täiesti teistsugune." Kilgi uue aja looming on Orni sõnul tohutult värvilin ja kombineeritud detailidega. "Ta kasutab barokkajastut, antiikmütoloogiat, religiooni ja toob selle tänapäeva ajastusse. Kui vaadata neid maale, siis neid detaile võibki jääda vaatama. Loomulikult tehniliselt tohutult hästi teostatud." Orn tõi ka välja, et näitus on väga hästi kureeritud – näituse kujundus jm juurdekuuluv on väga mõnus. ERM-i B-fuajees ja kohvikus on avatud ka Tartu kunstikooli Pallas vilistlaste maali- ja skulptuurinäitus. kunstnike rühmituse Eesti Energiad ühisnäitus "Harjumuse jõud"

Tartu kunstimuuseumis

avatud 30. jaanuarini



"See on mõnus annus eneseirooniat, šovinismi. See on kaugel poliitkorrektsusest, aga seda on tehtud mõnusas võtmes, et ei minda üle piiri. Jüri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle ei vaja muidugi tutvustamist."



Orn märkis, et vaba ühiskonna üks häid näiteid ongi huumor – kõige üle peaks saama nalja visata.





Tartu kunstimuuseumis avatud 30. jaanuarini "See on mõnus annus eneseirooniat, šovinismi. See on kaugel poliitkorrektsusest, aga seda on tehtud mõnusas võtmes, et ei minda üle piiri. Jüri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle ei vaja muidugi tutvustamist." Orn märkis, et vaba ühiskonna üks häid näiteid ongi huumor – kõige üle peaks saama nalja visata. biennaal Kaunases

avatud 20. veebruarini



"Kaunas on kultuuripealinn 2022 ja nad on öelnud, et nad hakkavad olema kaasaegse kunsti meka. Sellised suured sõnad, aga ka suured nimed – Marina Abramović, Yoko Ono – need ei vaja tutvustamist. Tasub see reis ette võtta."

Alates jaanuarist kannab veebikeskkond NOAR.eu uut nime NOBA.ac, mis toob esile keskkonna fookuse Põhja- ja Baltimaade piirkonnale ning tähistab selle rolli kodu- ja naaberriikide mitmefunktsionaalse kunstikeskusena. Nimemuutuse kõrval täieneb ka veebikeskkonna sisu.