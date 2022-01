Arvamus. Rõõm lugeda leedu romaane

Leedu kirjandusse tuli kunstiajaloolase haridusega ja ajakirjaniku ametit pidanud autor ajaloolise tetraloogia "Silva rerum" I osaga 2008. aastal. Teosest sai kohe bestseller ning see on toonud autorile tunnustuse nii kodumaal kui ka kaugemal. Romaanisari kujutab Narwoyszite perekonna lugu aastatel 1659–1795. Tegu on aga ikkagi nelja paksu köitega ja veel leedu kirjandusega – Eestis nõuaks see ettevõtmine hulljulgust nii tõlkijalt kui ka kirjastuselt. Ei ole ju sugugi kindel, et bilanss jääb nulli …

Sabaliauskaite on aga nüüdseks jõudnud avaldada juba uue silmapaistva teose, diloogia "Peetri keisrinna" (2019, 2021). Romaani esimene osa ongi nüüd tema debüüt eesti keeles (tlk Tiina Kattel, Varrak) ning on pälvinud sooja vastuvõtu. Leedus on see olnud aga suisa kuum: "Peetri keisrinna" esimene osa valiti 2019. aastal sealse ühe suurima uudisportaali 15min.lt konkursil aasta raamatuks ning selle tiraaž on Leedus praeguseks 100 000 eksemplari. Teise osa tiraaž on aga praeguseks juba 87 000 eksemplari.

"Peetri keisrinna" I osa on tõlgitud juba läti, eesti, sloveeni ja hollandi keelde, lähiajal on oodata prantsuse ja itaalia tõlget. Lätis jõudis teos nagu Leeduski müügi­edetabelite tippu, samamoodi oli menukas olnud "Silva rerum". Eestis annab kirjastus Varrak peagi välja teose kolmanda trüki – tundub, et leedu kirjanduse bilanss võib siingi juba nulli jõuda küll.

Kuni tõlgitakse eesti keelde "Peetri keisrinna" II osa, tasub tutvuda teise erudeeritud ja andeka leedu autori loominguga. Nimelt ilmus mõne nädala eest eesti keeles Birute Jonuškaite romaan "Maranta" (tlk Tiiu Sandrak, Eesti Raamat). Jonuškaite pälvis 2020. aastal "Maranta" eest Balti Assamblee kirjandusauhinna. Tõlke esitlus on järelvaadatav Eesti Kirjanike Liidu Facebooki-konto ja Youtube'i kaudu.

