Eesti Noorsooteatri trupiga liitus Joosep Uus.

Alates jaanuarist on Eesti Noorsooteatri trupi uusim liige näitleja Joosep Uus, kes on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) lavakunstikooli 28. lennu (kursuse juhendajad Anne Türnpu ja Mart Koldits).

Uus mängis Eesti Noorsooteatris esimest korda professionaalse näitlejana sügisel esietendunud Anne Türnpu lavastuses "Repan, säh, põll". Aastatel 2009–2011 õppis ta aga NUKU noortestuudios ja lõi kaasa NUKU teatri lavastuses "Kalle Blomkvist ja Rasmus" (2010, lavastaja Vahur Keller).

"Ma olen tagasi!" kommenteeris ta trupiga liitumist. "Kõige rohkem valdab mind just see tunne, sest olen ju noortestuudiost pärit. Ja hea on olla siin, kus maja ja inimesed on juba tuttavad."

Alates 6. veebruarist on Joosepi kanda Birki roll Astrid Lindgreni klassikateose põhjal valmivas lavastuses "Röövlitütar Ronja" (lavastaja Taavi Tõnisson).

Varasemalt on ta töötanud Paide teatris ning osalenud Von Krahli, Musta Kasti, Vaba Lava ja Tartu Uue Teatri lavastustes.