Taavi Tõnisson: Ronja puhul on tunda seda Astrid Lindgreni enda küpsust

6. veebruaril jõuab Eesti noorsooteatri lavale Astrid Lindgreni "Röövlitütar Ronja". Lavastaja Taavi Tõnisson leiab, et Lindgreni aeg eesti teatrimaastikul on käes ning kirjaniku töödest paistab elutarkust.

"Tema lood on suured, ilusad romantilised, natuke naiivsed, aga väga sügavad," kirjeldas lavastaja Taavi Tõnisson kirjanik Astrid Lindgreni teoseid.

Peategelast Ronjat kehastav näitleja Doris Tislar tõdes, et avastas nüüd raamatut uuesti lugedes palju uut, mis lapsena märkamata jäi.

"Kui palju seal on detaile, vapustavaid teisi karaktereid, kes tegelikult kogu selle loo kokku mängivad. Ka kõik see maagiline, mis seal metsas on – kõik tötskääbused, hallvanakesed ja eriti see, kuidas nad meil nukkudena esinevad, see on väga lahe," rääkis Tislar.

Lavale astumisest ei pääse ka lavastaja Tõnisson. "Ma olen selle ammu enda jaoks välja mõelnud, et ma enda lavastustes lavale ei roni. Aga aeg on selline, et praegu ei jäänud mitte midagi muud üle."

1981. aastal valminud "Röövlitütar Ronja" jäi Astrid Lindgreni viimaseks pikemaks jutustuseks.

"Ronja puhul on tunda seda Astrid Lindgreni enda küpsust. Ta dialoogid on muutunud lihtsamaks veelgi, ta on on veelgi elulisem, meisterlikum kirja panema seda, mida inimesed tunnevad-mõtlevad," arutles Tõnisson.

Etendusele on oodatud kõik alates 7. eluaastast. Lavastuses kõlavad Liina Sumera muusika ja Leelo Tungla sõnadele loodud laulud.