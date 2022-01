Villu Veski tähistab juubelit: seda tunnet tahaks publikule jagada

Oma karjääri jooksul on Veski koostööd teinud erinevate muusikute ja kollektiividega. Samuti pole ta soovinud käia ainult ühte rada pidi, vaid proovida ning katsetada ka teisi muusikamaailmasid.

"Ühest uksest sisse ja teisest välja olen ma terve elu käinud," rääkis Veski ja lisas, et kui esialgu tekkis tal lapsepõlves huvi džässmuusika vastu, siis hiljem on ta avastanud teisi muusikažanre.

"Oleks väga ilus tulla kokku. Mängida taas kord heade partneritega erinevates muusikaprojektidest," sõnast ta. Oluliseks peab Veski ka publikule esinemist, sest olude sunnil pole seda saanud pikka aega teha.

Veski meenutas, et otsust alustada õpinguid Tallinna riiklikus konservatooriumis saksofoni erialal tuli talle mõneti juhuslikult. Täpsemalt proovis ta sisse astuda hoopis klarneti erialale, ent tema sisseastumiseksamit juhtus kuulama Olavi Kasemaa, kes otsustas Veski kutsuda vastavatud saksofoni erialale. "Seda otsust ei ole ma kunagi kahetsenud," tõdes muusik.

Muidugi nõudis õppimine ka hulganisti vaeva ja kohusetunnet. "Ilma tööta tulemust ei saavuta," sõnas muusik ja lisas, et oli ülikoolis ümbritsetud intelligentsetest inimestest.

Küll aga ei kadunud Veskil akadeemilise muusika kõrvalt huvi džässmuusika vastu. "Mind ikka huvitas see," rääkis ta.

Veski muusikakarjääri kujunemisel on olulist rolli mänginud ka põhjamaine helikeel. Nii meenutas ta reisi 1997. aastal Pariisi, kus jõudis koos kaasmuusikutega järeldusele, et eristuda saavad nad seal ainult eestimaise muusikaga. Mõni aeg hiljem sattus Veski hoopis Fääri saartele ning saare loodus viis muusiku järeldusele, et tahab rohkem mõista põhjamaade muusikat.

Põhjamaine muusika on jäänud tänini Veski südameasjaks. Nii töötab ta ka hetkel ühe Fääri saare ansambliga. "Tänu sellele mind peaaegu peetakse omaks inimeseks," rääkis Veski, kes on saarel juba aastakümneid tegutsenud.

Muhu saare elanikuna peab Veski ka teiste saarte muusikat eksklusiivseks. "Ta on kitsam lõik sellest imelisest maailmast," ütles ta ja lisas, et saarel tunneb inimene ennast tema arvates vastuvõtlikumana.

Villu Veski juubelikontserdid toimuvad mitmel pool üle Eesti. Küll aga ei ole kõik kontserdid samasugused. Nii proovib Veski juubelikontserdi raames kokku panna enda endiste projektide lühiülevaate.

Juubelikontsertidel teevad kaasa muusikud Nele-Liis Vaiksoo ning Olav Ehala. Samuti astub lavale ETV tütarlastekoor ning briti muusik Ola Onabule. Kolleegide ülesastumine juubelikontserdil tekitab sünnipäevalapsel erilise tunde. "Seda tunnet tahaks jagada publikule ka," rääkis Veski.

Kõige pikemat koostööd on Veski teinud muusik Tiit Kallustega. Seega ei puudu juubelikontsertidelt muusikute ühistööna sündinud looming. Nii tuleb näiteks Vaba Lava kontserdil ettekandele valik ansambli Põhjala Saarte Hääled repertuaarist.