Pildid: arhitektuurimuuseumis avati Taavi Tulevi ja Ekke Västriku autorinäitus

Näituse autorid on Taavi Tulev (1984), kes tegeleb nii muusika, helikujunduse kui ka kunstiga ning Ekke Västrik (1988), kes on helilooja, helirežissöör, Eesti heliloojate liidu liige. Mõlemad muusikud on tuntud elektroonilise muusika loojate ja propageerijatena. Autorid otsivad vastust küsimusele millises helikeskkonnas on inimesel hea olla ning mis muutuks linlaste elus, kui ümbritsev helikeskkond oleks senisest paremini läbi mõeldud?

Näitusesaali madalale poodiumile tõstetud istumisalale luuakse spetsiaalse, 16-kõlarilise helisüsteemiga kõlaruum. Selle abil on võimalik taasesitada väga eri laadi kõlakeskkondi ning tekitada (heli)ruumilisi efekte. Näitusesaali külgedel paiknevatel temaatilistel laudadel tutvustatakse heli kui nähtuse erinevaid aspekte. Ekspositsioonis on oluline osa ka valguskujundusel.

Näituse "Heli. Müra. Ruum" autorid on Taavi Tulev ja Ekke Västrik, ruumikujundaja Taavi Tulev, graafiline kujundus Koit Randmäe, valgus Aleksander Sprohgis.

"Heli. Müra. Ruum" kuulub eksperimentaalsete näituseprojektide ritta, millega muuseum jätkab oma ekspositsioonipindade kasutusvõimaluste avardamist. Muuseumi direktori Triin Ojari sõnul loob avatav näitus mõttelise silla kahe eelneva näitusega, mis kompasid Rotermanni soolalao saali piire: Maarja Kase, Ralf Lõokese ja Neeme Külma installatsioon "FACE to FACE: Balti börsihoone lugu" (2016) ning Paco Ulmani fotonäitus "Heitmaa" (2018).

Näitus "Heli. Müra. Ruum" on avatud 16. aprillini 2022.