Taavi Tulev annab välja Eesti esimese äikeseplaadi

Loodushelide salvestamisega on Tulev 15 aastat tegelnud ning salvestamiseni jõudis ta kontoritööd tehes. Kontoris töötades kuulas ta pidevalt kõrvaklappidest muusikat, kuid ühel hetkel tundis, et muusika, mida ta kuulab, on väga etteaimatav ning ta vajas sellele vaheldust.

"Mõtlesin, et tahaks kuulata midagi, mis on teises mõttes harmooniline ja ootamatuseid täis. Midagi, mida saaks lihtsalt kuulata," rääkis Tulev.

Muusik tõdes, et äike on üks keerulisemaid loodusnähtuseid, mida salvestada, sest seda ei saa eriti ette planeerida, raske on leida kohta, kus segamatult salvestada ning see on tehniliseslt teiste helide salvestamisest keerulisem.

Tulev sõnas, et kohavaliku puhul proovib ta vältida inimtegevuse lähedust, eriti autosid, lennukeid, ronge ja laevu. Kuigi inimkõrv kõiki helisid ei kuule, püüab mikrofon kõrvalised helid siiski kinni, mistõttu on Eestis kohti, kus saab loodust salvestada, üsna vähe. Samuti tõdes ta, et salvestamisvõimalusi vähendab metsade ja lindude arvukuse vähenemine.