Taavi Tulev andis välja Eesti esimese äikeseplaadi

Muusikul ja kunstnikul Taavi Tulevil on mitu asja käsil – hiljuti andis ta välja Eesti esimese äikesetormi helidega vinüülplaadi ning peagi avab ta Okapi galeriis multimeedianäituse "Mõttemustrid", mis koosneb digitaalsetest taiestest ja heliloomingust.

Tulev sõnas, et ta on juba lapsest saati suur äikesefänn olnud. "Äike on minu lemmikheli ja ma tahtsin selle kinni püüda," kommenteeris ta äikeseplaadi tagamaid.

Loodushelide salvestamisega on Tulev 15 aastat tegelnud. Äike on tema sõnul salvestamiseks üks keerulisemaid loodusnähtuseid, sest seda ei saa väga täpselt ette planeerida ning seda on tehniliselt keeruline salvestada.

"Kui sa tahad puhast ja nauditavat heli kätte saada, siis sa tahad, et keegi ei köhiks taga ja autod ei sõidaks, see peab olema kusagil looduses ja Eestis sellist looduslikku kohta, kus muud müra ei ole, on üsna raske leida," nentis ta.

Äikeseplaadi kaane kujundas kunstnik Liisa Kruusmägi. Tulevi enda loominguga saab aga tutvuda Okapi galeriis avataval multimeedianäitusel "Mõttemustrid", mis koosneb digitaalsetest taiestest ja heliloomingust.

"Ma ei väljenda oma raskeid tundeid, pigem mingit abstrakstet mõtlemist," märkis Tulev.

Geomeetrilised pildid on Tulevi enda hinnangul sama hüpnotiseerivad kui muusika, mida ta teeb ja mis ka näitust saadab