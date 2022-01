Maarja Vaino raamatusoovitused: Paul-Eerik Rummost antiikkirjanduseni

Paul-Eerik Rummo "Väljavõtteid" (koostaja Aare Pilv, Tänapäev)

Äsja tähistas Paul-Eerik Rummo oma 80. sünnipäeva. Nii on Aare Pilv koostanud kogumiku Rummo luulest. "Huvitav valik ja huvitavalt kokku pandud," rääkis Vaino ja lisas, et teose koostamisel on Pilv arvestanud ka autori enda soove. Nii on Rummo enda luuletusi kokku pannud alfabeetiliselt, mitte kronoloogiliselt, mistõttu on paljudel inimestel tekkinud küsimus, kuidas oleks õige Rummo luulet üldse lugeda.

Küll aga leiab Vaino, et teos on hea tervik, millest leiab nii Rummo tuntuid hittluuletusi kui ka vähemtuntuid tekste. "Mina ikka soovitan inimestel luulet lugeda. See on niisugune väljaastumine sellest argimõtlemisest ja argipäevast."

Liina Pihlak "Elu puu" (Tänapäev)

Liina Pihlaku teose avastas Vaino juhuslikult. "See on tegelikult raamat otsapidi August Sangast ja Kersti Merilaasist," rääkis Vaino ja lisas, et teose autor on Sanga ja Merilaasi tütar.

Vaino sõnul võiks raamat pakkuda huvi kõigile, kellele meeldivad elulood. Samuti neile, keda köidab kultuurilooline taust ja ajalugu. Nii jutustab Liina Pihlak sellest, kuidas kasvas üles ühes kultuuriperekonnas ning hiljem teises. Kajastatakse ka sõjaaegset kultuurielu.

"See on väga inimlikult, ausalt ja armsalt kirjutatud raamat."

Tõnu Õnnepalu "Palk" (Paradiis)

Tõnu Õnnepalu teos "Palk" on Vaino sõnul üks kirjaniku parimaid teoseid. Raamatu taustal on Õnnepalu isa surm, mis on muutnud ka autori üleüldist vaadet elule.

"Mõnes mõttes võib öelda, et see raamat on Tõnu Õnnepalu depressioonipäevik," ütles Vaino ja lisas, et teos võib olla lugejale kohati sünge. Samuti leiab raamatust ka üht-teist autori eluloost.

"Minu arust võib öelda, et Tõnu Õnnepalu on täiesti heas vormis," tõdes Vaino, kellele meeldis teose lugemine väga.

Mehis Heinsaar "Ööpäevik" (Loomingu Raamatukogu)

Mehis Heinsaare teos "Ööpäevik" on vormistatud päevikuna, mille sissekanded pärinevad aastatest 2007 kuni 2012. Kui formaadilt on Õnnepalu ja Heinsaare teosed sarnased, leiab Vaino, et tegemist on siiski täiesti erinevate kirjanikega.

Kuigi nii Õnnepalu kui ka Heinsaar kirjeldad teostes enda sisemisi mõtisklusi, leidis Vaino, et Heinsaar teeb seda humoorikalt. "Ajas ikkagi naerma ka nii mõnigi koht."

"Kõige kaunimad ehted. Lapsed antiikkirjanduses" (koostajad Maria Kristiina Lotman ja Kristi Viiding, Postimehe kirjastus)

"See on raamat, mille avastasin suhteliselt juhuslikult," ütles Vaino ja sõnas, et esimesena köitis ta tähelepanu teose pealkiri.

Lisaks kirjandusele saab raamatust teada palju huvitavat ka lastepsühholoogiast. Nii rääkis Vaino, et tekstid, mis on tõlgitud kreeka ja rooma kirjandusest, on äärmiselt huvitavad ning tekitavad lugejas võrdlusmomente tänapäevaga. Analüüsida saab nii laste elu, kasvatust kui ka õpetussõnu.