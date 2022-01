Kati Kerstna: kriitikat või irooniat minu töödest otsida ei maksa

Klaasikunstnik Kati Kerstna esitleb kolme uut arvuti abil modelleeritud tahvelklaasist kokku punutud installatsiooni: teos "Käpuli" vihjab meie olukorrale jätkuvas kliimakriisis, "Väärtused" tõstavad fookusse liigirikkuse teema ja "Kokkulepe. Ükskord Pariisis" rõhutab kokkulepetest kinnipidamise möödapääsmatust.

Klaas on kunstniku sõnul keskkonnateemade väljendamiseks väga hea materjal. "Klaas oma kerguses ja oma kauniduses on hea võimalus sellele teemale tähelepanu tõmmata, aga samas mitte väga masendavalt või dramaatiliselt."

Klaasinstallatsioon "Kokkulepe" on Kati Kerstnale juba toonud rahvusvahelise tunnustuse -- "Kokkulepe. Ükskord Pariisis" pälvis Baltimaades korraldatud konkursi grant`i. "Põhimõtteliselt on see Läti-Ameerika koostööprojekt, mis on otsustanud toetada ja rahastada Baltimaades klaasiga tegelevate kunstnike tegemisi."

Kestna lisas, et tema töödes ei maksa otsida kriitikat või irooniat, sest kui juba ollakse käpuli, on alati võimalus ju ka püsti tõusta. "Ma tõesti tahaksin pigem pigem rõhuda sellele, et oleme positiivsed ja jätkame seda teed. Et me hoiame planeeti jahedana, tarbime vähem ja säästame rohkem."