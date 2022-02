Kiidjärvel saab näha metsas näitust

Metsanäituse idee sündis koroona algusajal, kui siseruumides ei olnud võimalik kunstinäitust korraldada ja samas soovitati kõigil rohkem loodused viibida.

"Maarja küla otsustas korraldada sellise toreda kunstinäituse metsas, mida me ise kutsume KUME-ks - kui Tallinnas on KUMU, siis meil on KUME. Ja minuga kaasas on täna üks noormees, kes on enamuste nende tööde autor, mida siin metsas näha on ja mõeldud on see selleks, et kui inimene tahab tulla loodusesse ja tahab näha midagi muud peale imeilusa looduse, siis on tal võimalik vaadata maale, mis on tehtud erivajadustega inimeste poolt," selgitas Maarja küla juhataja Ly Mikheim "Aktuaalsele kaamerale".

Nagu ka teised Maarja küla elanikud nii ka Martin ammutab inspiratsiooni tegevusjuhendajatelt. Lisaks neile aitab teda ema, kes otsib talle maalimiseks välja sobilikud teemad.

"Ma arvan, et värvitunnetus on tal väga tore. Mis see tema jaoks tähendab - ma arvan, et ta saab rahulolu, et ta teeb midagi ilusat ja alati, kui ta näeb oma maalitud pilti, ta on ülimalt rõõmus, siis ta sädistab ja räägib omamoodi, ta on ääretult õnnelik selle üle," rääkis tegevusjuhendaja Ele Järvis.