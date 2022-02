Tänavuse Prima Vista teema on "Mängu piirid" ja patroon Urmas Vadi

Kirjandusfestival Prima Vista toimub tänavu Tartus taas kevadkuul, 9.–14. maini. Festivali teema on "Mängu piirid" ja patroon Urmas Vadi.

Festival kutsub ka publikut üles mõtisklema teemal, kust jooksevad mängu piirid ja millal muutub mäng tõelisuseks ja tõelisus mänguks, samuti sellest, kas mängulisus aitab kergemini toime tulla igapäevase elu argisusega.

"Olen avastanud, et tennist mängides tekib parimatel hetkedel samasugune vabajooksu tunne nagu kirjutades – sa lihtsalt mängid, mõte liigub hoopis teisel režiimil, sa oled justkui kuhugi teise ruumi sisenenud. Ehk ongi mängu piir see, kui me paneme kokku tennise ja kirjanduse ning toome niiviisi lugejateni sõnumeid meie sisimast minast?"

Eesti autorite seas esineb Prima Vistal tänavune Tartu linnakirjanik Paavo Matsin, kes korraldab kultuuriloolise jalutuskäigu "Lenini valsi radadel". Väliskülalistest Norrast Nina Lykke, Saksamaalt Klaus Modick, Soomest Juha Hurme. Oma osalemist on kinnitanud Lätist Rasa Bugavičute-Pēce, Leedust Birutė Jonuškaitė, Kaasanis sündinud, vene keeles kirjutav tatari kirjanik Guzel Jahhina, briti autorid Carl Neville ja Joe Kennedy, Aleksei Salnikov, Galina Juzefovitš ning Dubravka Ugresic.

Prima Vista festivali eelüritusena toimub 23. aprillil traditsiooniline raamatu ja roosi päev, festivalinädalal raamatulaat Raekoja platsil, noorte autorite õhtu "Särtsuga kirjandus", kontsert "Kirjanikud muusikas", Elektriteatris on filmiprogramm ning Tartu Ülikooli ja Tartu Linnaraamatukogus näeb aasta teemaga seotud kunstiprogramminäitusi. Mitmed senised pargiraamatukogu sündmused liiguvad seekord Raekoja platsile. Samuti kutsuvad nii linnaraamatukogu kui ka linnamuuseum kirjanduslikule jalutuskäigule Emajõe äärde.

Prima Vista võtab terve festivali kokku 14. mail, mil kutsub kõiki meeleavaldusele luule piiride nihutamise toetuseks. Meeleavaldusele järgneb pikem luuleõhtu Tartu Kirjanduse Maja hoovis ja kultuuriklubis Salong, kogu ettevõtmine on Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 raames toimuva Prima Vista kirjandusfestivali "Paremad ja halvemad tulevikud" eelüritus.

Sündmusi ja autoreid tutvustab festival oma kodulehel ja Prima Vista Facebooki ja Instagrami lehtedel.