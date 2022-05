Urmas Vadi ei usu kohustuslikku kirjandusse: inimestel võiks olla oma autor

Urmas Vadi, kes on Prima Vista patroon, sõnas, et tänavuse festivali teemaks on mäng. Mäng on küll lai mõiste, samas leidub sellele ka sõnaotseseid vasteid Prima Vista programmist, näiteks kirjanikevaheline tenniseturniir. "Kuulsin kuskilt, et kirjanike tenniseturniin tähendab, et pannakse tennised jalga ja hakatakse veini jooma," jagas Vadi humoorikat kuuldust, mis küll ei vasta tõele.

Festival, mille täpne peakiri on "Mängu piirid" kutsub publikut mõtisklema justnimelt sel teemal – kust algab mäng ja lõpeb tõelisus. Vadi sõnas, et nii ei ole Prima Vista kaugeltki mitte kirjandusekeskne festival, vaid hoopiski laiem platvorm.

Kuivõrd on levinud arusaam, et inimesed loevad liiga vähe, siis Urmas Vadi seda probleemi päris selliselt ei näe. "Nii palju tegevusi on, miks peab just lugemist sundima? Olen ka mõelnud kohustusliku kirjanduse peale koolides ja leian, et selle sunduse võiks ära kaotada. On meeletult kirjandust ja ükski inimene ei jõua kõike läbi lugeda, iga laps võiks endale hoopis leida oma autori. Mitte nii, et kõigil on ühine õrn ülevaade Balzacist ja Dostojevskist, vaid inimestel on oma autor, kellest nad teavad rohkem, kui teised," rääkis Vadi.

"Vikerhommikus" käinud Prima Vista eestvedajatel oli siiski ka kirjandussoovitus, tuues välja äsjailmunud Tarmu Kurmi jutustuse "Kahe matuse vahel", mida nii Vadi kui Seljamaa peavad naljakaks.

Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista sai alguse 2004. aastal ja on kujunenud UNESCO kirjanduslinna tippsündmuseks, täites heade mõtete linna Tartu terveks nädalaks kirjanikele ja lugejatele pühendatud sündmustega.

Detailsem kajastus 9.-14. maini toimuvast festivalist on kättesaadav nende kodulehel.