Madlen Hirtentreu: "Motell Düskroonia" ajal on lubatud silmad kinni hoida

Publiku jaoks algab teekond omalaadsest helivõngetega liftist ning jõuab välja lauamängudest inspireeritud ruumi. Mängu on kaasatud klassikaline helilooja Liisa Hirsch, metalli- ja helikunstnik Tont, eksperimentaalne helidega improviseerija Hello Upani ning spontaanselt loov Kalle Tikas.

Idee autor ja lavastaja Madlen Hirtentreu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist on seisundi- ja kogemusliku tükiga, mille ajal on lubatud silmad kinni hoida.

""Motell Düskroonia" on reaalajas toimuv heliprotseduur, kus toimuvad ajalised ja muusikalised nihked, mängulauast saab mängijatele täring, mis tähistab et kõik otsused ja reaktsioonid on vastu võetud reaalajas ja mängijad võivad üksteise käike tühistada, edasi arendada või dekonstrueerida," selgitas Hirtentreu.

Madlen Hirtentreu "Motell Düskroonia". Autor/allikas: Alan Proosa

Madlen Hirtentreu (1993) on kunstnik, kes töötab kujutava kunsti ja etenduskunsti liideses. Ta lõpetas 2014. aastal Milaano IED ülikooli visuaalkultuuri ja majanduse eriala (BA) ning 2017. aastal Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri eriala (MA). Ta on täiendanud end materjalitehnoloogia õppes Itaalias.

Esietendus 7.02, järgmised etendused 9., 10., 12., 14., 17., 18. ja 21. veebruaril kell 19:30 Kanuti Gildi SAALis. 9. veebruaril järgneb etendusele vestlus kunstnikega, mida viib läbi Kiwa.