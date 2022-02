Ivari Ilja: Mati Palmi tähtsus on mitmel tasandil väga suur

Uus heliplaat sisaldab salvestusi Mati Palmi parimatest ülesastumistest. Palmi lauljatee oli seotud Estonia teatriga, kus ta tegi üle 70 eriilmelise rolli. Oma ligi 50-aastase lavakarjääri jooksul andis ta üle 400 soolokontserdi, astus üles eri ajastuid hõlmavate kontserdiprogrammidega ning tema repertuaaris oli üle poolesaja oratooriumi ja kantaadi, mida ta esitas nii Eestis kui ka maailma lavadel. Lisaks uuele plaadile pandi Mati Palmi loominguline teekond ka raamatukaante vahele. Esmaspäevaõhtusel kontserdil astuvad üles Palmi endised kolleegid ja õpilased.

"Tema tähtsus on väga suur ja sellel on mitu tasandit. Loomulikult eelkõige väga kuulsa ja suurepärase ooperisolisti ja lauljana. Aga Eesti muusika- ja teatriakadeemia seisukohalt on väga oluline see, et Mati Palm on aastakümneid olnud EMTA õppejõud ja professor ja 15 aastat nendest lauluosakonna juhataja," ütles Eesti muusika- ja teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.