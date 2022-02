Rasmus Puur keelpillikvarteti formaadist: see võlus mind oma ajaloolise taagaga

Plaadil kõlav muusika on kirjutatud ajavahemikul 2014–2020 ning kontserdisaalis pole enamik teoseid veel kõlanud. Nii muusikud kui helilooja tunnistavad, et tegemist ei ole lihtsa materjaliga.

Keerulise helikeele kõrval on aga teostel selge idee, mida mängida ja kuulata ei ole kunagi igav. Muusikasse kätketud emotsioonidespektris on kõike – ilu, valu ja pidulikkust.

"Need teemad plaadil on põhilised inimeseks olemise küsimused, millega kõik loojad tegelevad. Need on noore inimese mõtisklused, mis on olnud aastasadu meiega," selgitas Puur.

"Keelpillikvartett on raske formaat, see võlubki, olles kirjutanud erinevatele kooslustele. Keelpillikvartett on traditsiooniline, seal on ajalooline taak, suurus. Nii et mind võlus sellega rinda pistmine," lisas ta.

FourEst viiuldaja Egert Leinsaar tunnistas, et Puur oskas neid oma teostega üllatada. "Siin on asju seinast seina – küll on rütmika poole pealt keerukusi ja ka see, kuidas Rasmuse öeldud teemad esile tuua, kuidas inimeseks olemise ja rõõmud ja mured, mis sinna sisse käivad, välja tuua."

Plaadiesitluskontserdid toimuvad Laulasmaal, Tartus ja Viljandis.