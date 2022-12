Rasmus Puur: publik on jälle leidnud tee kultuuriüritustele

Presidendi kultuurinõunik, helilooja ning dirigent Rasmus Puur rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et publik on pärast koroona-aastaid taas tee kultuuriüritustele leidnud.

Käesolevale aastale tagasi vaadates näeb Puur, et kultuurivaldkonnas hakkab koroonajärgne väsimus vaikselt taanduma. "Kevadel ja eelmisel sügisel oli see veel päris tugevalt peal, minus eneses samamoodi," tõdes ta.

Puur selgitas, et kultuur on nähtus, mis toimib olles kontaktis teistega. "Vaakumis kultuuri väga palju ei sünni, ikkagi teiste inimeste ja kultuuridega kokku puutudes. Alguses me kõik purjetasime väga suure isuga nende eelmiste impulsside peal või selle peal, mis on veel tegemata, aga ühel hetkel saab ikkagi hapnik otsa ja siis on keeruline edasi minna," selgitas ta.

Puur sõnas, et kuna elu on taas käima läinud, on kultuurielu hakanud jälle hoogu koguma. "Olen uue ootuses, nii enda kui ka teiste puhul," märkis ta. "Tundub, et need kanalid hakkavad jälle lahti minema ja publik on leidnud jälle tee kultuuriüritustele."